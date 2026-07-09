SK Hynix sale a bolsa en EU con una demanda más de siete veces superior a la oferta

La demanda de la venta de acciones de SK Hynix, por valor ⁠de 28,000 millones de dólares estadounidenses, superó en más de siete veces el número de acciones disponibles, según una fuente familiarizada con el asunto, lo que pone de ⁠relieve el enorme interés de ⁠los inversionistas por una de las empresas más importantes de la cadena de suministro de la IA.

La oferta del fabricante de chips surcoreano, que financiará nuevas fábricas y equipos para satisfacer la creciente demanda de chips de IA, está llamada a convertirse en la segunda mayor venta de acciones del mundo tras la Oferta Pública Inicial (OPI) de SpaceX, que batió récords el mes pasado con 85,700 millones de dólares.

SK Hynix no quiso hacer comentarios. La fuente prefirió mantener el anonimato, ya que los detalles de la venta de acciones son confidenciales.

Las acciones de SK Hynix subían un 6% en la sesión matinal.

Los suscriptores han comunicado a los inversionistas que se espera que las orientaciones sobre el precio se den a conocer tras el cierre del mercado bursátil surcoreano este jueves, y que las asignaciones se ultimen más tarde ese mismo día, según la hora de Estados Unidos, según había indicado previamente otra fuente.

Aunque las acciones de las empresas de semiconductores a nivel mundial han perdido impulso en las últimas semanas, empresas como SK Hynix y su competidor Samsung Electronics registran ganancias históricas, al tiempo ⁠que la insaciable demanda de chips informáticos para ⁠alimentar los centros de datos de IA ⁠ha disparado los beneficios.

Las acciones de SK Hynix han caído aproximadamente una cuarta parte en ⁠las últimas dos semanas. Aun así, el valor ha subido un 680% en los últimos 12 meses.

La empresa se ha convertido en el principal proveedor de chips de memoria de gran ancho de banda para Nvidia, la culminación de 14 años de apuestas que le valieron escepticismo y desprecio, pero que, en última instancia, la situaron en el centro de la fiebre mundial de la IA.

Los detalles sobre cuántas veces ⁠se superó la demanda en la oferta pública de venta ya los había publicado Bloomberg más temprano este jueves.