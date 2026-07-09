Cobre sube más de 2% por esperanzas de distensión en el golfo Pérsico y debilidad del dólar

El cobre ⁠repuntaba este jueves, ante la esperanza del mercado de que haya ⁠una nueva distensión en las hostilidades en el golfo Pérsico y por un descenso del dólar tras un reciente avance.

A las 09:20 GMT, el contrato referencial ⁠del cobre a tres meses en la ⁠Bolsa de Metales de Londres (LME) ganaba un 2.1%, a 13,437 dólares por tonelada.

El metal rojo perdió un 1.5% el miércoles debido a las preocupaciones sobre la demanda, después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmara que el memorando de entendimiento con Irán para poner fin al conflicto del golfo Pérsico había "terminado".

Desde entonces, Trump ha afirmado que Teherán está "muy interesado en llegar a un acuerdo" y que no esperaba tener que reanudar una guerra en toda regla, a pesar de que ambos países se intercambiaron ataques.

"El repunte solo puede deberse a la declaración de Trump", afirmó Tom Price, de Panmure Liberum. "Quién sabe si es cierto o no, pero el mercado siempre está dispuesto a creer en cualquier tipo de propuesta de paz por parte de Trump. Y si te dedicas al trading a corto plazo, ahí mismo tienes una oportunidad muy interesante".

Las existencias de cobre en los almacenes de la LME bajaron a 307,750 toneladas, su mínimo desde el 9 de marzo. Aun así, el contrato al contado cotiza con un descuento de ⁠68 dólares por tonelada respecto al de tres ⁠meses, lo que sugiere que ⁠no hay necesidad apremiante de metal a corto plazo.

Los precios de los metales industriales ⁠subían de forma generalizada, impulsados por una caída del dólar, lo que hacía que los metales denominados en el billete verde resultaran más asequibles para los tenedores de otras divisas, y por preocupaciones sobre la inflación debido al aumento de los precios del combustible.

En otros metales básicos, el aluminio sumaba 1.2%, a 3,169 dólares por tonelada; el zinc avanzaba 2.5%, a 3,605.50 dólares; el níquel mejoraba 1.4%, ⁠a 16,565 dólares; el estaño se disparaba 2.2%, a 53,175 dólares; y el plomo subía 0.4%, a 1,898.50 dólares.