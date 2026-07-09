UE propone congelar activos y la prohibición de viajar para luchar contra el tráfico de migrantes

La Unión Europea propuso este jueves un ⁠nuevo marco de sanciones contra el tráfico de migrantes, la trata de personas y otras ⁠formas de delincuencia organizada, que ⁠impondría la congelación de activos y la prohibición de viajar a los infractores.

"Todos tenemos un objetivo común: acabar con su negocio y salvar las vidas de miles de personas que sueñan con una vida mejor", dijo la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, en un comunicado, en referencia a la campaña contra los traficantes de migrantes y los traficantes de personas.

"En Europa debemos ser nosotros quienes decidamos quién viene a nuestro territorio y en qué circunstancias".

La propuesta requiere la aprobación unánime del Consejo Europeo antes de que pueda entrar en vigor.

El anuncio se produce ⁠en medio de intensos debates ⁠en torno a ⁠la política migratoria de la UE.

El mes pasado, el ⁠Parlamento Europeo aprobó una reforma migratoria destinada a agilizar las deportaciones y permitir la creación de centros de internamiento fuera del bloque.

La medida ha suscitado críticas por parte de países como Francia y España, cuyos detractores argumentan que es ⁠excesivamente dura y socava las garantías de asilo.