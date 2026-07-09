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UE propone congelar activos y la prohibición de viajar para luchar contra el tráfico de migrantes
La Unión Europea propuso un nuevo marco de sanciones contra el tráfico de migrantes, la trata de personas y otras formas de delincuencia organizada, que impondría la congelación de activos y la prohibición de viajar a los infractores.
La Unión Europea propuso este jueves un nuevo marco de sanciones contra el tráfico de migrantes, la trata de personas y otras formas de delincuencia organizada, que impondría la congelación de activos y la prohibición de viajar a los infractores.
"Todos tenemos un objetivo común: acabar con su negocio y salvar las vidas de miles de personas que sueñan con una vida mejor", dijo la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, en un comunicado, en referencia a la campaña contra los traficantes de migrantes y los traficantes de personas.
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"En Europa debemos ser nosotros quienes decidamos quién viene a nuestro territorio y en qué circunstancias".
La propuesta requiere la aprobación unánime del Consejo Europeo antes de que pueda entrar en vigor.
El anuncio se produce en medio de intensos debates en torno a la política migratoria de la UE.
El mes pasado, el Parlamento Europeo aprobó una reforma migratoria destinada a agilizar las deportaciones y permitir la creación de centros de internamiento fuera del bloque.
La medida ha suscitado críticas por parte de países como Francia y España, cuyos detractores argumentan que es excesivamente dura y socava las garantías de asilo.