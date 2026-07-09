Industria cafetera de EU pide a Trump mantener la exención de aranceles al café brasileño

La industria cafetera de Estados Unidos pidió el miércoles ⁠al Gobierno de Donald Trump que mantenga el café verde brasileño exento de aranceles, durante una sesión de consulta pública que revisa los gravámenes sobre ⁠las importaciones brasileñas.

La Asociación Nacional ⁠del Café (NCA, por sus siglas en inglés) también pidió al Gobierno que incluya el café instantáneo en la lista de productos brasileños libres de aranceles, al afirmar que ese producto es clave para la competitividad de la industria cafetera estadounidense ante nuevas ofertas como las latas de café listo para beber.

El Gobierno estadounidense celebra esta semana consultas relacionadas con la investigación de la Sección 301 sobre las prácticas comerciales de Brasil.

El Gobierno de Trump podría imponer un arancel del 25% a las importaciones de varios productos brasileños, al alegar que las prácticas del país fueron injustas en una serie de asuntos, desde el comercio digital hasta la deforestación ilegal.

"Garantizar importaciones libres de aranceles de estos códigos arancelarios del café tendrá beneficios significativos para la economía estadounidense y para los casi 200 millones de adultos estadounidenses que beben café cada día", dijo el presidente de la NCA, William Murray.

Brasil es el mayor productor y exportador mundial de café y abastece un ⁠tercio de las necesidades de Estados Unidos. ⁠El país fue golpeado el año ⁠pasado por un arancel del 50% que provocó estragos en la industria cafetera ⁠estadounidense, hasta que Washington decidió incluir el café verde en una lista de exenciones.

El café instantáneo siguió gravado al 50% hasta la decisión de la Corte Suprema que anuló la mayoría de los aranceles de Trump.

Actualmente, el producto está sujeto a un arancel global del 10 por ciento.

Murray dijo que los aranceles han contribuido a una "inflación de precios muy visible en productos populares", presionando a las ⁠empresas estadounidenses que fabrican café listo para beber, bases líquidas de café, jarabes y mezclas para servicios de alimentación.