Dan prisión preventiva a exdirector de Peme Víctor Rodríguez

Víctor Rodríguez Padilla, exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex), fue imputado por violencia familiar y violencia vicaria en agravio de su esposa María Felicia Jiménez Lavié y se dictó prisión preventiva justificada en su contra por lo que continuará privado de la libertad en el penal de Atlacholoaya, ubicado en Xochitepec, Morelos.

La jueza especializada de Control de Garantías, Consuelo Adriana Correa Ortiz, concedió las medidas cautelares solicitadas durante la audiencia inicial por el Ministerio Público de la Fiscalía General del Estado (FGE) de Morelos, negó dictar el arraigo domiciliario pedido por la defensa del detenido y ordenó que el próximo lunes se realice la audiencia de vinculación a proceso.

Al arranque de la audiencia, la juzgadora decretó un receso de 30 minutos porque Víctor Manuel Solís, abogado del ex funcionario detenido anteayer en la Ciudad de México en cumplimiento de la orden de aprehensión correspondiente, argumentó no conocer al menos el contenido de la carpeta de investigación contra su cliente.

El caso se hizo público porque la propia esposa del imputado difundió un video en redes sociales en que se ve que Rodríguez Padilla la somete en la sala de una habitación mediante agresión física durante un forcejeo entre ambos, y luego formalizó su denuncia en la capital del país, donde tiene su domicilio de residencia, ante la Fiscalía de Investigación de Delitos de Violencia Familiar de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX), por recomendación de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

Las indagatorias refieren que los hechos denunciados ocurrieron el pasado 15 de marzo en un domicilio ubicado en el municipio Emiliano Zapata, Morelos; la denuncia fue presentada tres meses después, el 29 de junio.

Previo a la audiencia inicial, el abogado del imputado aseguró a la prensa en entrevista colectiva que no procedería ordenar la prisión preventiva justificada contra su cliente porque el delito del que es acusado no lo amerita.

Y enderezó su crítica contra los medios de comunicación que, dijo, realizan “linchamiento mediático’’ y antes del juicio ya sentenciaron a su cliente.

“Esperamos que todos respeten la vida privada, esperamos que consideren que a él lo están sentenciando públicamente en medios de comunicación, en medios electrónicos, en medios digitales y que nos está ganando como sociedad, el morbo. Esperemos que respeten las decisiones judiciales…’’

Tras negarse a dar su nombre, insistió en que la prensa está “magnificando’’ el caso.

“Ese es el problema que estamos viviendo, ¿sí? La mediatización’’.

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