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Un ataque de EU alcanza el corredor ferroviario China-Irán usado también por Rusia
Ataques estadounidenses nocturnos contra Irán alcanzaron el puente ferroviario de Aq Taqeh Khan, en la provincia septentrional iraní de Golestán.
Ataques estadounidenses nocturnos contra Irán alcanzaron el puente ferroviario de Aq Taqeh Khan, en la provincia septentrional iraní de Golestán, dijo este jueves la agencia de noticias Fars, un enlace comercial con los socios estratégicos de Teherán, China y Rusia.
Fars dijo que la ruta, que continúa por Turkmenistán y Kazajistán, ha sido un importante enlace terrestre con China, que cobró mayor relevancia durante el bloqueo de este año de los puertos iraníes del golfo Pérsico por parte de Estados Unidos.
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Añadió que la ruta también había sido utilizada por Rusia para envíos de carga a Irán desde finales de 2025.
La agencia dijo que se esperaba que las reparaciones del puente se completaran rápidamente.