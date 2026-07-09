Un ataque de EU alcanza el corredor ferroviario China-Irán usado también por Rusia

Ataques estadounidenses nocturnos contra ⁠Irán alcanzaron el puente ferroviario de Aq Taqeh ⁠Khan, en la provincia septentrional ⁠iraní de Golestán, dijo este jueves la agencia de noticias Fars, un enlace comercial con los socios estratégicos de Teherán, China y Rusia.

Fars dijo que la ruta, que continúa por Turkmenistán y Kazajistán, ha sido un importante enlace terrestre con China, que cobró mayor relevancia durante el bloqueo de este año de los puertos iraníes del golfo Pérsico por parte de ⁠Estados Unidos.

Añadió que ⁠la ruta ⁠también había sido utilizada por ⁠Rusia para envíos de carga a Irán desde finales de 2025.

La agencia dijo que se esperaba que las reparaciones del puente se completaran rápidamente.