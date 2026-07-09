ANPEC ve en las cuentas N2 Bis un impulso para los pequeños comercios

La Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes (ANPEC) ve esperanzador el anuncio del Banco de México sobre la creación de las cuentas simplificadas N2 Bis, un esquema que busca acelerar la bancarización de los pequeños negocios para su digitalización.

Para Cuauhtémoc Rivera, presidente de la ANPEC, esta iniciativa representa una oportunidad para impulsar la inclusión financiera de los más de cuatro millones de pequeños comercios que operan en el país.

Las cuentas simplificadas N2 Bis permitirán manejar saldos de hasta 130,000 pesos mensuales y están diseñadas para que alrededor del 80% de los recursos provengan de operaciones electrónicas y hasta 20% de depósitos en efectivo, con el objetivo de incentivar el uso de medios de pago digitales.

Menos trámites para acceder al sistema financiero

Uno de los principales beneficios, destacó Rivera, es que estas cuentas podrán solicitarse por internet y, de acuerdo con lo anunciado por el banco central, no será necesario presentar la Constancia de Situación Fiscal para abrirlas.

"Con ello se elimina uno de los principales obstáculos que enfrentaban miles de pequeños comerciantes para incorporarse al sistema financiero formal, que no es otro que el candado del SAT", afirmó.

Además, consideró que este esquema podría reducir e incluso eliminar las comisiones por recibir pagos con tarjeta, lo que contribuiría a disminuir los costos de operación de los pequeños negocios.

Persisten dudas sobre la implementación

Pese al avance, la ANPEC advirtió que el éxito de la medida dependerá de que las instituciones financieras respeten las condiciones anunciadas y no incorporen requisitos adicionales.

"Prevalece la duda de que, a la hora de la verdad, los bancos terminen incorporando cláusulas en letra chiquita o requisitos adicionales que se conviertan en obstáculos y no permitan acceder a estas cuentas", señaló Rivera.

Ante ello, la organización anunció que dará seguimiento a la implementación del programa para verificar que los pequeños comerciantes puedan acceder a este instrumento en las condiciones previstas.

Conectividad y capacitación, los retos pendientes

La ANPEC señaló que la bancarización por sí sola no garantizará el uso cotidiano de los pagos digitales. Entre los principales desafíos se encuentran la falta de conectividad y la baja adopción tecnológica en parte del sector.

Por ello, hizo un llamado a las empresas de telecomunicaciones para ofrecer planes de internet accesibles y de bajo costo para los pequeños comercios. Asimismo, planteó la necesidad de fortalecer los programas de capacitación y alfabetización digital, especialmente para los comerciantes de mayor edad que aún enfrentan dificultades para utilizar herramientas tecnológicas.

Rivera añadió que las empresas productoras de bienes y servicios también deberán participar mediante incentivos, promociones y beneficios que impulsen el uso de pagos digitales entre consumidores y comercios.

“Este proceso no ocurrirá de un día para otro, se trata de una estrategia de mediano y largo plazo que demandará talento, paciencia, perseverancia y una evaluación permanente de los resultados para realizar los ajustes necesarios para obtener la fotografía de éxito deseada”.