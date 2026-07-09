Los 10 CEOs más influyentes de México en 2026

La influencia de un CEO ya no depende únicamente de la empresa que dirige, en la actualidad, su capacidad para comunicar, mantener sus valores y fortalecer su marca personal es clave. Por ello, el ranking Thought Leaders 100, realizado por HORSE, identifica a los líderes empresariales con mayor impacto en México.

Este año, el ranking está liderado por Silvia Dávila, quien fue CEO en Danone hasta marzo de 2026. En este sentido, es el tercer año consecutivo en el que una mujer encabeza el listado.

Hoy el liderazgo ya no se construye únicamente desde los resultados financieros o el tamaño de una compañía. Las audiencias esperan líderes visibles, con capacidad de interpretar el contexto, construir narrativa y participar activamente de las conversaciones relevantes”, mencionaron Juan Pablo Daniello y Cristian Marchiaro, cofundadores de HORSE.

El estudio analizó millones de datos provenientes de fuentes públicas mediante herramientas de inteligencia artificial, considerando aquellas interacciones con mayor nivel de engagement.

Top 10 CEOs con mayor impacto en México

La edición de este listado se caracterizó por tener alrededor del 40% de rotación de líderes, ya que su narrativa cambió; mientras que otros identificaron que mantener la comunicación en redes sociales y de manera presencial es vital, por lo que se incorporaron 37 nuevos CEOs al listado.

Este es el listado de los 10 CEOs que han tenido mayor impacto durante los últimos 12 meses:

Top 10 CEOs más influyentes en México 2026 CEO Empresa Silvia Dávila Danone Enrique Beltranena Volaris Jorge Arce HSBC Mónica Aspe AT&T María Ariza Biva José A. Fernández Garza FEMSA Carlos Hank González Banorte Juan Francisco Aguilar Dell Julio Velázquez Google Cloud Daniel Servitje Grupo Bimbo

Para determinar el impacto de los CEOs, se tomaron en cuenta cinco dimensiones: Presencia en medios, interacción digital, posicionamiento del CEO, participación como ponente o patrocinio de eventos y networking de alta dirección.

En tanto, las redes sociales también son una forma de conectar con la audiencia y por eso, el 95% de los CEOs utiliza regularmente LinkedIn; mientras que X, es la plataforma menos utilizada, debido a que más del 85% no tiene registrada actividad.

Liderazgo femenino

Durante tres años consecutivos las mujeres ocupan el primer lugar en el ranking de CEOs más disruptivos; sin embargo, su presencia en los primeros 100 puestos va disminuyendo.

En esta edición, hubo un 16% de representación femenina, pero el año pasado era del 20%, aunado a que solo tres mujeres están dentro del top 10.

No obstante, se han caracterizado por tener buen puntaje en la dimensión de networking y participaciones en ponencias.

En el caso de Silvia Dávila, quien ocupa el primer puesto, no lidera ninguna de las cuatro dimensiones, pero mantiene un equilibrio y es consistente en cada una. De acuerdo con el informe, su enfoque narrativo está centrado en los negocios, la innovación y la sustentabilidad.