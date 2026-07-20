Indicadores del 20 al 24 de julio: Inflación, actividad económica y empleo

El calendario de indicadores de esta semana en México contempla información sobre el comportamiento de la inflación, además de reportes oportunos sobre actividad económica, ventas minoristas, balanza comercial y empleo. A nivel global, la atención de los mercados se centrará en la decisión de política monetaria del Banco Central Europeo y el desarrollo de la guerra en Oriente Medio.

A continuación, y sin tener calendarizada la publicación de datos relevantes para el lunes en México, éstos son los principales indicadores económicos de la semana:

Martes 21 de julio: Actividad industrial

Indicador Oportuno de la Actividad Económica (junio)

Encuesta Mensual de Servicios (mayo)

Encuesta Mensual sobre Empresas Comerciales (mayo)

Resultados de la subasta de valores gubernamentales del Banxico

El Inegi publicará el Indicador Oportuno de la Actividad Económica (IOAE) de junio. Este reporte ofrece una estimación anticipada sobre el comportamiento del IGAE, por lo que constituye una referencia temprana importante para conocer el desempeño de la economía mexicana antes del reporte oficial.

Ese mismo día, también dará a conocer los resultados preliminares de las encuestas mensuales de servicios y de empresas comerciales correspondientes al mes de mayo. Con estos indicadores es posible evaluar la evolución de dos sectores que concentran parte importante de la actividad económica y del empleo en México.

En tanto, como todos los martes, el Banco de México publicará los resultados de la subasta de valores gubernamentales. Este reporte permite conocer el apetito de los inversionistas por instrumentos como Cetes, Bonos M y Udibonos, además de ofrecer señales sobre las expectativas para la evolución de las tasas de interés.

Miércoles 22 de julio: Balanza comercial

Balanza Comercial de Mercancías de México (mayo)

Inventarios de petróleo crudo de la AIE

El Inegi divulgará el miércoles nuevas cifras sobre la balanza comercial de mercancías correspondientes a mayo. El reporte será clave porque muestra la diferencia entre exportaciones e importaciones de bienes del periodo, permitiendo evaluar la fortaleza del sector externo y la contribución del comercio internacional a la economía.

A media semana también destaca en Estados Unidos el dato de inventarios semanales de petróleo crudo de la Administración de Información Energética (EIA). Este indicador es clave para medir la evolución de la oferta y demanda de energía. Suele influir en los precios y resulta clave en un contexto de guerra en Oriente Medio.

Jueves 23 de julio: Inflación

Inflación de México (primera quincena de julio)

Indicador Global de la Actividad Económica (mayo)

Nuevas peticiones de subsidio por desempleo de Estados Unidos

Anuncio de política monetaria del Banco Central Europeo (BCE)

El Inegi publicará el jueves el reporte de inflación correspondiente a la primera quincena de julio, incluyendo el índice general y el subyacente. Este reporte permitirá evaluar la evolución de los precios en la primera mitad del mes y será relevante para las expectativas sobre la política monetaria del Banco de México.

Ese día también se conocerán los resultados preliminares del Indicador Global de la Actividad Económica (IGAE) de mayo. El reporte ofrece una visión oportuna sobre el comportamiento de la economía mexicana antes de la publicación del PIB trimestral y sus principales tendencias de crecimiento económico nacional.

Como cada semana, en Estados Unidos se publicará el reporte de nuevas solicitudes de subsidio por desempleo. Este indicador ofrece una lectura oportuna sobre las condiciones del mercado laboral y ayuda a identificar cambios de corto plazo en el mercado laboral estadounidense antes de reportes oficiales más amplios.

En la información de política monetaria, el Banco Central Europeo (BCE) anunciará su decisión de tasas de interés. El mercado estará atento al mensaje de la autoridad monetaria y a cualquier señal sobre la trayectoria futura para el costo de los créditos en la región durante los próximos meses tras un incremento reciente.

Viernes 24 de julio: Mercado laboral

Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (junio)

Encuesta Nacional de Empresas Constructoras (mayo)

PMI manufacturero de Estados Unidos, preliminar (julio)

PMI de servicios de Estados Unidos, preliminar (julio)

Venta de viviendas nuevas de Estados Unidos (junio)

La semana cerrará con la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) de junio del Inegi. Entre la información destaca la tasa de desempleo, además de otras cifras que permiten evaluar las condiciones del mercado laboral y la evolución del empleo formal e informal, y el bienestar en el país.

También se darán a conocer los resultados de la Encuesta Nacional de Empresas Constructoras correspondiente a mayo. El reporte presenta información sobre producción, empleo y remuneraciones en el sector de la construcción, uno de los principales indicadores de inversión en infraestructura, edificación y el dinamismo económico del país.

En Estados Unidos, la semana cierra con los índices PMI preliminares de manufactura y servicios de julio, que ofrecen una lectura anticipada sobre la actividad del sector privado. Además, se conocerán las ventas de viviendas nuevas de junio, un indicador clave para evaluar el desempeño del mercado inmobiliario.