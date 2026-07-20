"La justicia siempre alcanza a los criminales": Ronald Johnson celebra condena a "El Mayo" Zambada

"La justicia siempre alcanza a los criminales", dijo el embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, tras darse a conocer este lunes la condena impuesta a "El Mayo" Zambada por autoridades estadounidenses.

A través de su cuenta oficial de la red social X, el diplomático compartió un comunicado emitido por la Fiscalía de Nueva York, sobre el caso de la sentencia de cadena perpetua contra el fundador del Cártel de Sinaloa y destacó que con este hecho se "envía un mensaje claro: quienes envenenan nuestras a comunidades con fentanilo y generan violencia rendirán cuentas, sin importar quiénes sean ni cuánto tiempo haya pasado".

"Vamos por ustedes"

El comentario del embajador estadounidense en sus redes sociales se da poco después de que Terry Cole, administrador de la Agencia Antidrogas de Estados Unidos (DEA), emitió un mensaje dirigido a organizaciones criminales y funcionarios públicos en el que advierte que la agencia continuará desarticulando redes, cortando flujos financieros y decomisando ganancias ilícitas de organizaciones criminales.

"Si traficas drogas letales, te lucras con el sufrimiento ajeno y amenazas a nuestras comunidades, la DEA va por ti", dijo Cole en conferencia y alertó que esto también implicaría a quienes ocupan cargos públicos.

"Hoy es un gran día para las fuerzas del orden, pero que quede claro: esta sentencia no es el final. Es apenas el principio", dijo el funcionario luego de que el capo mexicano de la droga Ismael "El Mayo" Zambada fue condenado por haber codirigido el Cártel de Sinaloa.

Encarcelado en Estados Unidos desde hace dos años, Zambada se declaró culpable de varios delitos relacionados con su responsabilidad al frente de ese cartel narcotraficante en agosto de 2025.

Su exsocio Joaquín "El Chapo" Guzmán ya cumple prisión de por vida en Estados Unidos.

De 76 años, "el Mayo" fue detenido en un aeropuerto de Estados Unidos el 26 julio de 2024. Asegura que fue engañado por un aliado del cártel para subir a un avión que lo dejó en manos de las autoridades estadounidenses.

A cambio de su declaración de culpabilidad, las autoridades estadounidenses renunciaron a solicitar la pena de muerte.

El juez federal de distrito Brian Cogan lo condenó a cadena perpetua en la corte federal de Brooklyn sin posibilidad de libertad condicional por su papel como líder principal de una "organización criminal continua" y por violaciones de la ley de crimen organizado.

"Ismael Zambada García pasó casi cuatro décadas envenenando comunidades estadounidenses para obtener miles de millones de dólares en ganancias y ordenando los asesinatos de cualquiera que se interpusiera en su camino. Hoy, ese capítulo se cierra definitivamente", declaró el fiscal federal para el Distrito Este de Nueva York, Joseph Nocella Jr.

(Con información de AFP y Reuters.)