LEED Platinum, clave ante el reto de reducir emisiones

La certificación LEED Platinum se consolida como uno de los principales referentes internacionales para evaluar el desempeño ambiental de edificios e infraestructura, en un contexto donde el sector de la construcción enfrenta una creciente presión para disminuir su impacto energético y climático.

De acuerdo con información de Siemens, alcanzar este nivel de certificación representa el máximo estándar en sostenibilidad para proyectos de construcción, al incorporar estrategias orientadas a mejorar la eficiencia energética, fortalecer la resiliencia operativa y contribuir a la descarbonización mediante el uso de tecnología y sistemas inteligentes.

El tema adquiere mayor relevancia debido a que la construcción y operación de edificios concentran alrededor del 34% del consumo energético mundial y generan cerca del 37% de las emisiones de gases de efecto invernadero relacionadas con la energía, lo que convierte al sector en un área prioritaria para cumplir los compromisos internacionales de reducción de emisiones.

Según los datos presentados por la empresa, los inmuebles con certificación LEED pueden registrar ahorros de hasta 25% en consumo de energía y reducciones cercanas al 34% en emisiones de CO₂. En el caso de los proyectos con nivel Platinum, la eficiencia puede superar el 40%, particularmente cuando incorporan soluciones digitales, monitoreo en tiempo real e IA para optimizar la operación de los edificios.

En México, Siemens informó que su planta Mitras, ubicada en Nuevo León, obtuvo la certificación LEED Platinum, convirtiéndose en la primera fábrica de la compañía en el mundo en alcanzar ese reconocimiento. De acuerdo con la empresa, la instalación ha logrado una reducción cercana al 40% en su consumo energético, genera aproximadamente 800 MWh anuales de energía renovable y evita la emisión de alrededor de 2,740 toneladas de CO₂ al año.

Especialistas coinciden en que la adopción de certificaciones ambientales y de tecnologías para la gestión eficiente de edificios será un elemento cada vez más relevante para la industria, no solo por sus beneficios ambientales, sino también por el potencial de reducir costos operativos y responder a las crecientes exigencias regulatorias y de los inversionistas en materia de sostenibilidad.