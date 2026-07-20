Gasolina Premium ya es más cara que el diésel en México; está a 28.49 pesos por litro

La gasolina Premium ya es más cara que el diésel, esto debido a que el gobierno federal casi no ha otorgado estímulos fiscales a la gasolina roja y a que estableció un precio tope voluntario de 27 pesos por litro para el diésel que la mayoría de las estaciones sí están cumpliendo.

Este lunes 20 de julio, el precio promedio nacional de la gasolina Premium era de 28.49 pesos por litro, mientras que el del diésel era de 27.07 pesos.

Esto cuando antes de que iniciara la guerra en Irán (el pasado 28 de febrero), la gasolina Premium se vendía a 25.70 pesos por litro, mientras que el diésel estaba a 26.38 pesos, según datos de la plataforma PETROIntelligence.

La razón por la que ahora la gasolina Premium es el combustible más caro es que, a diferencia de la gasolina Magna y el diésel, el gobierno federal no le ha otorgado estímulos fiscales durante la mayor parte del conflicto en Irán.

Apenas hasta esta semana la Secretaría de Hacienda y Crédito Público restableció el estímulo fiscal a la gasolina Premium, luego de haberla dejado sin ningún apoyo desde las primeras semanas de la guerra.

Además de que en los casos de la gasolina Magna y el diésel, el gobierno de México ha establecido precios topes voluntarios (de 24 pesos en el caso de la Magna y 27 pesos en el caso del diésel) que la mayor parte de las estaciones de servicios sí están cumpliendo.

Sin embargo, el gobierno federal no ha impulsado un precio tope voluntario similar para la gasolina roja.

El director general de PETROIntelligence, Alejandro Montúfar, explicó que no vislumbra alzas de precios generalizadas en México a raíz del nuevo repunte que están experimentando los precios del petróleo por el reinicio del conflicto en Irán en las últimas dos semanas.

“No visualizo que observemos alzas generalizadas en México, a excepción de la gasolina Premium. En el caso de gasolina regular y el diésel, las alzas que se observarán estarán restringidas al aproximadamente 12 y 18% de las estaciones de servicio, respectivamente”, dijo.

¿Cuánto han subido desde la guerra?

En México, si bien el precio de la gasolina regular o Magna se ha mantenido estable desde el inicio de la guerra en Irán, la gasolina Premium y el diésel sí han experimentado cierta volatilidad a raíz del repunte de los precios internacionales del petróleo.

Este lunes, la gasolina regular o Magna se vendía a un precio promedio a nivel nacional de 23.70 pesos por litro, con lo que ha incrementado 14 centavos o 0.60% desde el inicio de la guerra en Irán.

En tanto que la gasolina Premium ha incrementado 2.79 pesos o 10.85% desde el comienzo del conflicto.

Mientras que el diésel ha subido hasta este lunes 69 centavos o 2.62% desde el 28 de febrero. Sin embargo, el precio de este combustible ha caído desde el máximo de 28.80 pesos que llegó a tocar a principios de abril.