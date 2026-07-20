Tren Maya realiza investigación de mercado para contratar operación de servicios terrestres y hoteleros

La paraestatal militar Tren Maya contratará a empresas para que le ayuden en la operación de sus vehículos terrestres (autobuses, minibuses y camionetas Van) y le brinden el servicio de reserva y hospedaje (en hoteles a partir de cuatro estrellas) para los usuarios de los paquetes turísticos que ofrecen en Mérida, Campeche, Quintana Roo y Chiapas, toda vez que no cuenta con la capacidad para hacerlo de manera interna.

Para lograr su objetivo tiene en marcha (en pleno periodo vacacional de verano) una investigación de mercado con vigencia de 120 días naturales para conocer: la existencia de bienes, arrendamientos o servicios, posibles proveedores nacionales e internacionales, el precio estimado de lo requerido y la capacidad de cumplimiento de los requisitos de participación entre los interesados.

Luego de analizar la información recibida, Tren Maya definirá el procedimiento a seguir en la contratación, el cual podrá ser mediante: licitación pública, invitación a cuando menos tres personas y/o adjudicación directa, lo que ocurrirá durante el presente año.

De acuerdo a las fechas establecidas, eventualmente durante las vacaciones de invierno la empresa ofrecerá los servicios adicionales con los proveedores elegidos en beneficio de sus usuarios y turistas.

“El Tren Maya, sectorizado a la Secretaría de la Defensa Nacional, tiene a su cargo la operación del sistema ferroviario que interconecta las principales ciudades y zonas turísticas del sureste de México y fortalecerá el ordenamiento territorial de la región para potenciar la industria turística de la misma”, se refirió en la información pública disponible al momento.

De acuerdo con el director de la empresa, Manuel Jaime Ramírez Camacho, hasta el primero de julio el tren había transportado más de dos millones 644,000 pasajeros desde su inauguración en diciembre de 2023.

Hoteles y buses

El servicio de reserva y hospedaje será bajo la modalidad de ocupación y planes de alimentos especificados en los paquetes que se oferten en los estados referidos (Tabasco no fue incluido en la investigación de mercado).

“Los hoteles deberán ser establecimientos de hospedaje formalmente constituidos, inscritos en el Registro Nacional de Turismo (RNT) y con clasificación hotelera vigente, conforme al Sistema de Clasificación Hotelera regulado por la Secretaría de Turismo”, se precisó.

El proveedor deberá otorgar al Tren Maya las tarifas más económicas reembolsables disponibles al momento de realizar la reservación, apegándose a las políticas de tarifa con todas las cadenas hoteleras.

La cantidad de habitaciones sencillas o dobles dependerá del destino turístico e irán de las 24 a las 330.

En el servicio requerido de operación de unidades terrestres sí se incluye a Tabasco y se relaciona con los autobuses para 40 pasajeros de la marca china Zhongtong, minibuses para 25 pasajeros y camionetas Van para 18.

De acuerdo con la empresa, el prestador de servicio deberá, entre otras acciones: operar las unidades propiedad del Tren Maya conforme a la ruta que se le solicite, garantizar que la tarifa por km incluya todos los gastos operativos, contar con ejecutivo de cuenta 24/7 para realizar reservaciones, cancelaciones, consultas o solicitudes de servicio, auxiliar con el equipaje de los turistas y gestionar y pagar los accesos de las unidades a zonas turísticas, ejidales y naturales en caso de requerirse.

Algunas de las rutas contempladas son: Tulum-Bacalar-Chetumal (105.7 km), Palenque-Calakmul-Palenque (249.8 km), Mérida-Chichén Itzá-Tulum (176.7 km) y Tulum-Playa del Carmen-Cozumel-Cancún-Isla Mujeres-Holbox (266.7 km).