ATI invertirá 80 mdd en Chihuahua

La empresa ATI anunció una inversión de 80 millones de dólares para establecer y operar ATI Forged Products en la ciudad de Chihuahua, proyecto que prevé generar más de 230 empleos especializados, principalmente para técnicos e ingenieros del sector aeroespacial, informó el gobierno estatal.

El anuncio, encabezado por la gobernadora María Eugenia Campos Galván y la presidenta de ATI, Kimberly Fields, se realizó durante la inauguración del pabellón de México en la Feria Aeroespacial Farnborough 2026, en la que participa una delegación de la entidad.

De acuerdo con información estatal, el proyecto contribuirá al desarrollo de talento de alto valor agregado y fortalecerá la posición de Chihuahua como uno de los principales destinos para esta industria en México.

Durante el encuentro, Campos Galván dialogó con Fields sobre las oportunidades para reforzar la cadena de proveeduría local, impulsar a los proveedores chihuahuenses e incrementar la integración de compañías locales en las operaciones globales de ATI. En tanto, la presidenta de la firma reconoció el talento de la entidad y el acompañamiento del gobierno estatal.

Chihuahua cuenta con uno de los principales clústeres aeroespaciales del país, al concentrar cinco de los ocho fabricantes de equipo original (OEM) establecidos en México, cerca de 20,000 empleos en el sector y una red de proveedores especializados, centros de ingeniería y capacidades de manufactura avanzada.