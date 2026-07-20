MVP del Mundial desde la inteligencia: el caso Rodri

Rodrigo Hernández Cascante, conocido simplemente como Rodri, es un revolucionario del futbol. Lo logró pese a su esfuerzo por ser un personaje discreto.

No usa peinado estrafalario, aretes ni tatuajes. De hecho, su imagen es sinónimo de risas por jugar con la playera dentro del short, un estilo de principios del siglo pasado.

Tampoco tiene redes sociales. Más bien, lo que sobresale en su currículum es el título en Administración y Dirección de Empresas por la Universidad Jaume I de Castellón. Se graduó en 2021, cuando estaba en camino a ser estrella del Manchester City y de la Selección de España.

“Estudiar es una de las mejores cosas de la vida. La escuela a veces es un poco aburrida, pero cuando llegas al mundo laboral es genial porque te dan libertad de elegir, de estudiar lo que quieras y conocer a la gente que quieras. Es un momento fantástico”, comentó al sitio oficial del City en 2022.

Cuatro años más tarde, Rodri está en la cima del futbol con una inteligencia que trascendió de las aulas a las canchas.

Ganó la Copa del Mundo 2026 como capitán de España y el Balón de Oro que lo bautizó como Jugador Más Valioso (MVP, por sus siglas en inglés) del torneo. Lo interesante es que consiguió todo como mediocampista defensivo, algo atípico.

Mérito inesperado

A simple vista, el Balón de Oro de Rodri en el Mundial sorprende porque también participaron figuras de la talla de Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, Kylian Mbappé y Erling Haaland.

Pero el capitán de España no es un improvisado. En 2024 ganó el Balón de Oro de France Football, entregado desde 1956. Superó en votos a dos pesos pesados del Real Madrid: Vinícius Júnior y Jude Bellingham.

La razón de su éxito son las estadísticas. No necesita argumentos pintados en su piel o cabello. En el Mundial, Rodri fue el jugador con más toques de balón (910), pases completos (756), recuperaciones (26) y pases entre líneas (122).

Aunque su posición nominal es medio defensivo, su principal virtud no es destruir ataques, sino ser el punto de partida del dominio español.

“En el futuro, donde también atravesará momentos más o menos difíciles, debemos tener un poco de paciencia y no nos encarguemos de quitarle importancia a la trayectoria de un futbolista que puede hacer época (…) Hace ya tiempo que decimos que es el mejor jugador del mundo y todavía tiene mucho recorrido”, comentó sobre Rodri el seleccionador de España, Luis De la Fuente.

España fue el equipo con más pases (5,470), posesión de balón (58%) y disparos (140) del Mundial 2026. Si bien Ferrán Torres se llevó los reflectores por marcar el único gol en la victoria sobre Argentina en la final, todo el aparato ofensivo de La Roja partió del bastión llamado Rodri.

“La gente siempre mira a los jugadores que marcan goles, pero el futbol es mucho más que eso”, evaluó Pep Guardiola, entrenador de Rodri en el Manchester City hasta este verano.

“Rodri controló cada partido que jugó. Dictó el tempo, protegió la defensa, recuperó la posesión, inició ataques y dio confianza a cada jugador a su alrededor”, añadió Guardiola.

Casos similares

En ligas top de otros deportes, como la NFL (futbol americano) o NBA (basquetbol), es común que el premio al MVP sea para los quarterbacks o armadores, no para los que definen.

No es el caso del futbol. Desde que la FIFA instauró el Balón de Oro en Mundiales, en 1982, los únicos que lo han ganado sin ser delanteros o mediocampistas ofensivos son el portero alemán Oliver Kahn en 2002 y Rodri en 2026.

El recuento es similar en el Balón de Oro de France Football: el portero Lev Yashin (1963), los defensas Franz Beckenbauer (1972 y 1976) y Fabio Cannavaro (2006), además de los contenciones Lothar Matthaus (1990), Matthias Sammer (1996) y Rodri (2024).

El actual capitán de España, con 30 años, cuenta con un largo palmarés que le permite brillar a la altura de cualquiera.

Además de sus distinciones individuales, presume títulos de Premier League, FA Cup, Carabao Cup, Community Shield, Supercopa UEFA, Liga de Naciones, Champions League, Mundial de Clubes y Eurocopa.

El estar siempre bajo las sombras de los goleadores, extremos o mediocampistas ofensivos no le afecta, ya que siempre cumple. Por eso es una piedra angular que revoluciona al futbol.

“Espero que las nuevas generaciones vean que quien llega a la cima, cae al infierno y luego se levanta puede superar cualquier adversidad. Ese es el secreto de la selección, que nunca dejamos de intentarlo y, al final, Dios nos recompensa”, declaró Rodri tras el título del Mundial, recordando que a finales de 2024 sufrió una ruptura de ligamento cruzado anterior.

Rodri tiene contrato con Manchester City hasta junio de 2027 y actualmente está tasado en 50 millones de euros por Transfermarkt. Su pico fue de 130 millones en 2024.