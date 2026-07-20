Invex recaba 4,000 millones de pesos con reapertura de bonos en BMV

Banco Invex, un prestador de diversos servicios financieros en México, recabó 4,000 millones de pesos (229 millones de dólares) con la reapertura de dos bonos en el mercado bursátil local.

La reapertura correspondió a los bonos con clave de pizarra 'BINVEX 26' y 'BINVEX 26-2', que fueron colocados en mayo de este año y que le permitieron a la compañía recaudar 1,000 y 4,000 millones de pesos, respectivamente.

La operación de estos bonos se llevó a cabo a través de vasos comunicantes, o aquel en donde la suma de una serie de emisiones realizadas de manera paralela no puede superar el monto establecido para el total de la colocación.

El bono 'BINVEX 26' recabó 1,700 millones de pesos (97 millones de dólares) a un plazo de tres años y pagará una tasa de interés variable equivalente a la Tasa de Interés Interbancaria de Equilibrio (TIIE) de Fondeo +0.95 por ciento.

El título 'BINVEX 26-2' recabó 2,300 millones de pesos (132 millones de pesos) a un plazo de cinco años y pagará una tasa de interés fija de 10.11%, equivalente a la Tasa del M Bono con vencimiento en 2031 más una sobretasa de 1.30 por ciento.

“Los recursos se usarán para fortalecer la captación e impulsar el crecimiento de la cartera”, dijo Banco Invex, en un comunicado.

"Esta transacción fortalece la estructura de fondeo del banco mediante la extensión del plazo de sus fuentes de financiamiento, y amplía su capacidad para continuar con el crecimiento de la cartera de crédito”.

Los bonos recibieron la calificación 'AA-.mx' por parte de Moody's Local México y AA-(mex) por Fitch Ratings, la cuarta nota más altas en la escala nacional de activos con grado de inversión. Invex Casa de Bolsa y Casa de Bolsa Santander fueron los intermediarios colocadores de la emisión, mientras que el despacho Galicia Abogados fue asesor legal y Multiva el representante común de los tenedores de los bonos.