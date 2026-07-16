Responsables de política del BCE mantienen un tono mesurado sobre los riesgos de precios, piden vigilancia

Los responsables de la política monetaria del Banco Central Europeo pidieron el miércoles vigilancia en la fijación de las tasas de interés, aunque se abstuvieron de abogar por un endurecimiento de la política, señalando que los temidos efectos de segunda ronda sobre la inflación aún no se habían materializado.

El BCE subió las tasas en junio y podría volver a hacerlo este año, pero las señales sugieren que un segundo movimiento no es urgente y podría no producirse en julio, incluso cuando los precios del petróleo vuelven a subir.

En declaraciones en el último día antes de que el banco entre en un periodo de silencio previo a la reunión del 23 de julio, el miembro del consejo Piero Cipollone y el presidente del banco central austriaco, Martin Kocher, dijeron que aún no había señales de efectos de segunda ronda.

El BCE puede hacer poco para detener el alza de los precios del petróleo, pero la política de tasas de interés puede frenar o impedir que el choque inflacionario inicial se filtre hacia el resto de la economía, eleve las expectativas de inflación y genere demandas salariales excesivas.

“En este momento estamos prestando especial atención a los efectos indirectos sobre los precios derivados de la guerra en Medio Oriente y a los posibles efectos de segunda ronda. Actualmente no vemos efectos de segunda ronda, pero también debemos alinear nuestra política monetaria con las expectativas de inflación”, dijo Kocher al diario financiero alemán Börsen-Zeitung.

Cipollone, en declaraciones a Ouest-France, hizo un comentario similar, argumentando que el BCE no ha detectado un aumento peligroso en las expectativas de crecimiento de los precios ni mayores demandas salariales.

Los mercados habían descartado en gran medida un movimiento en julio cuando los precios del petróleo cayeron bruscamente a principios de este mes, y todavía ven la probabilidad de una en cinco de un alza la próxima semana, incluso después de que los precios del petróleo volvieran a superar los 85 dólares por barril.

Aun así, los inversionistas anticipan dos alzas de tasas más para la próxima primavera, y un incremento en septiembre se considera ya totalmente descontado.

“La reanudación del conflicto militar en Medio Oriente y el nuevo repunte de los precios del petróleo subrayan que la situación sigue siendo extremadamente volátil y que la incertidumbre es igualmente alta”, dijo el presidente del Bundesbank, Joachim Nagel, en un comunicado enviado por correo electrónico.

“Sigue siendo aconsejable reaccionar con cautela, pero actuar con decisión si es necesario”, dijo. “La política monetaria mantendrá su postura vigilante”.

La reanudación del conflicto militar en Medio Oriente y el nuevo repunte de los precios del petróleo subrayan que la situación sigue siendo extremadamente volátil.