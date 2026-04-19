Futuros de Wall Street abrieron a la baja el domingo

Los futuros de los principales índices estadounidenes caían el domingo por la noche en el mercado electrónico previo a la apertura del lunes, mientras las tensiones entre Estados Unidos e Irán se intensificaron durante el fin de semana con la incautación de un buque de carga con bandera iraní y el cierre del Estrecho de Ormuz por parte de Irán, después de que Israel rompiera la tregua con Líbano.

Los futuros del promedio industrial Dow Jones caían 0.89%, los del S&P 500 perdían 0.76%, mientras que los del Nasdaq retrocedían 0.72 por ciento.

El presidente estadounidense Donald Trump, dijo que el bloqueo estadounidense del Estrecho de Ormuz se mantendrá hasta que Irán acepte las demandas de su país, a pesar de las declaraciones iraníes

Por su parte, el alto mando militar conjunto de Irán, Khatam al-Anbiya, acusó a Estados Unidos de violar el alto al fuego al disparar contra un buque mercante iraní en el golfo de Omán, y prometió tomar represalias.

Los medios estatales citaron a un portavoz de Khatam al-Anbiya, quien dijo el lunes por la mañana que el buque se dirigía de China a Irán.

“Advertimos que las fuerzas armadas de la República Islámica de Irán responderán y tomarán represalias en breve contra este acto de piratería armada por parte del ejército estadounidense”, dijo el portavoz.

Escalada

“La situación con Irán se ha vuelto aún más compleja e incierta respecto a cuándo terminará este conflicto y cuándo se reabrirá completamente el estrecho sin temor a un ataque”, declaró Peter Boockvar, director de Inversiones de OnePoint BFG Wealth Partners. “La única incógnita para la jornada del lunes, suponiendo que las noticias no cambien, será la magnitud del retroceso del mercado”.

En Asia, los principales índices registraban ganancias en la apertura del lunes, con los inversionistas siguiendo de cerca los acontecimientos. El índice Nikkei de la Bolsa de Tokio avanzaba 0.91% y el Kospi coreano sumaba 1 por ciento.

El viernes los referenciaales avanzaron y acumularon tres semanas consecutivas al alza, ya que en ese momento los inversionistas celebraron la decisión de Irán de abrir el Estrecho de Ormuz.

El Promedio Industrial Dow Jones avanzó 1.79% a 49,447.43 puntos, en tanto que el Nasdaq Composite ganó 1.52% en 24,468.48 unidades y el S&P 500 subió 1.21% a 7,126.06 enteros.

El viernes el S&P 500 y el Nasdaq completaron tres días alcanzando niveles máximos; además, el Nasdaq registró su decimotercer día ininterrumpido con ganancias, su racha más larga desde 1992.

En la comparación semanal el Nasdaq lideró las ganancias (5.24%), el S&P 500 (4.54%) y el Dow (3.19%) también ganaron.(Con información de agencias)