“Banxico debería pausar recortes ante impacto inflacionario”

Aunque el Fondo Monetario Internacional (FMI) considera que el recorte a la tasa que aplicó el Banco de México (Banxico) en marzo, fue apropiado y no representa riesgo alguno, hizo un llamado a que detengan el ciclo de ajustes durante uno o tres meses.

“Esperar y observar es una buena opción para los responsables de política monetaria, incluido el Banco de México. Por ahora desconocemos la trayectoria de la inflación y el alcance que tendrán los efectos de la incertidumbre generada por los elevados precios de la energía y sus ramificaciones a otros precios”, señaló el director del departamento del Hemisferio Occidental en el Fondo Monetario Internacional (FMI), Niegel Chalk.

En conferencia de prensa híbrida, donde presentó las perspectivas económicas para América Latina y el Caribe, advirtió que puede presentarse una “crisis inflacionaria en los salarios, el mercado laboral y la inflación no energética”, consecuencia del choque por el Conflicto de Medio Oriente.

“Para la mayoría de los bancos centrales, no importa si toman una decisión de suspender temportalmente el ciclo de recortes en la tasa ahora o dentro de tres meses para obtener mayor claridad”, subrayó.

Durante las reuniones de Primavera del FMI, que se realizaron la semana pasada en Washington, directivos de la institución asentaron que aún si terminara la Guerra en Medio Oriente en este momento, no se volverá a la normalidad previa en el flujo mundial de energéticos.

La directora gerente del FMI, Kristalina Georgieva, explicó en una conferencia que el impacto que ha tenido la destrucción de infraestructura petrolera en la zona afectada y el desfase en la transportación de petróleo tardarían varias semanas en restablecerse.

De acuerdo con Chalk, que se estrena en el cargo, “los impactos económicos del choque de precios de energéticos se manifiestan lentamente y con cierto desfase”.

“Posiblemente en unos meses tendremos mucha más información sobre cómo evolucionará este conflicto y cuáles serán sus implicaciones para la crisis de las materias primas y la inflación en México”.

T-MEC, el mayor desafío

En la conferencia de prensa, el director para América Latina y el Hemisferio Occidental habló brevemente sobre la revisión del acuerdo comercial entre Estados Unidos, México y Canadá, el T-MEC.

Consideró que “el mayor desafío radica en cómo se negociará el contenido del nuevo acuerdo”.

Como apenas está iniciando la revisión y no se sabe aún lo que están acordando, consideró que sería relevante preparar a las entidades provinciales de los países para que estén en la mejor forma, una vez que se tenga alguna resolución.

Comentó que se pueden realizar inversiones en infraestructura y flexibilizar algunas restricciones a la exportación de energía, así como atender una reforma favorable a la competencia. Estas recomendaciones fueron hechas para el caso de Canadá en particular, pero en entrevista aparte, la subdirectora de investigación económica del Fondo, Petya Koeva, hizo la misma observación para México.

Garantizar estabilidad de precios

Como sucede en cada informe que presentan en las reuniones, el FMI lanzó una serie de blogs relacionados donde hace un resumen puntual de la información que se quiere destacar.

En el caso de estas perspectivas para el Hemisferio Occidental, el citado blog habla sobre el impacto desigual de la Guerra en los países de la región.

Al referirse a la inflación, dijeron que pueden presentarse dificultades a la hora de contrarrestar los efectos de segunda ronda de el alza de los precios de materias primas.

“Inevitablemente en estos casos, contener la inflación de los salarios y los precios acarreará un mayor costo para la actividad económica”, reconocieron.

México en medio del choque

En el blog, donde Chalk es autor, identificaron a los países productores de petróleo, como los que registrarán beneficios de esta situación mundial: Argentina, Brasil, Canadá, Colombia, Ecuador, Estados Unidos, Guyana así como Trinidad y Tobago y Venezuela.

Pero acotaron que “incluso en estos países petroleros, la población más vulnerable se verá duramente golpeada por el encarecimiento de la energía y los alimentos.

El caso particular de México fue explicado en entrevista, por la subdirectora de asuntos fiscales, Era Dabla–Norris.

“El impacto de la crisis (por precios de commodities) es relativamente moderado en un país como México debido a que cuenta con sus propios recursos”.

Pero la cuestión es que “cuando suben los precios internacionales del petróleo y el gas, estos precios generan aumentos en otros productos. Es algo que también pasa en Estados Unidos, aunque es productor de petróleo”.

Y es que suben los precios de gasolina, de derivados y de servicios que lo utilizan como insumo, como es el transporte y los alimentos.

Acotó que “México está relativamente protegido en comparación con otros países de Centroamérica”.

La directora gerente del FMI, Kristalina Georgieva, explicó que el impacto que ha tenido la destrucción de infraestructura petrolera en la zona afectada y el desfase en la transportación de petróleo tardarían varias semanas en restablecerse.