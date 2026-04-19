La Fed pide a los grandes bancos que no se opongan a las nuevas normas de capital

Michelle Bowman, vicepresidenta de supervisión de la Reserva Federal (Fed), ha comunicado a los directivos de los grandes bancos que no espera que el sector vuelva a ejercer una fuerte presión para conseguir nuevas exenciones de capital, según tres personas con conocimiento de las conversaciones.

El mes pasado, la Fed dio a conocer nuevos borradores flexibilizados de las normas “Basilea III” y del “recargo a las GSIB” que, según estimaciones del banco central, reducirían los niveles de capital de los grandes bancos estadounidenses en torno a 4.8%, lo que supuso una victoria para el sector, que luchó con uñas y dientes para suavizar el plan original de la Fed para el 2023, que preveía alzas de 20 por ciento.

No obstante, los beneficios se distribuirán de forma desigual y no todo el mundo está contento, según las fuentes. En un giro inesperado, J.P. Morgan, el mayor banco de Estados Unidos (EU), anunció el martes pasado que su nivel de capital aumentará, de hecho, en torno a 4.0% con arreglo al plan. En su carta anual a los accionistas de este mes, el director ejecutivo del banco, Jamie Dimon, afirmó que las propuestas seguían siendo “muy defectuosas” y que algunos aspectos eran “antiamericanos”.

Otros ejecutivos de grandes bancos señalaron durante la presentación de resultados de esta semana que el sector probablemente solicitaría algunos cambios y que esperaban transmitir sus comentarios a la Fed durante su periodo formal de comentarios de 90 días.

Los grandes bancos se opusieron al plan de capital del 2023 con una campaña sin precedentes que incluyó presionar a los legisladores del Congreso, vallas publicitarias en el área del Distrito de Columbia, anuncios en horario de máxima audiencia y amenazas de demanda. Argumentaron que frenaría la concesión de préstamos y perjudicaría a la economía. Ese plan fue liderado por el predecesor demócrata de Bowman, Michael Barr.

Disputa pública

Bowman y otros responsables de la Fed han comunicado en reuniones con ejecutivos bancarios celebradas en las últimas semanas que han trabajado duro para atender las quejas de los bancos y que no esperan que el sector vuelva a recurrir a las tácticas agresivas que empleó al oponerse a las propuestas del 2023, según indicaron las tres fuentes.

Los responsables han transmitido que los comentarios del sector, cuyo plazo de presentación vence a mediados de junio, deben ser breves y específicos, según señalaron dos de las personas consultadas.

El mensaje de la Fed plantea retos para J.P. Morgan y otras entidades crediticias, que consideran que han salido perdiendo o han ganado menos que sus competidores, y tienen pocas oportunidades de conseguir cambios favorables.

También subraya el afán de Bowman por ultimar las normas tras una encarnizada batalla de varios años que se convirtió en una vergüenza para el presidente de la Fed, Jerome Powell, y para Barr.

En su intervención en la conferencia del Instituto de Finanzas Internacionales celebrada la semana pasada en Washington, Bowman señaló que quería actuar con rapidez, afirmando que tendría en cuenta las opiniones recibidas, pero que aún así esperaba ultimar las normas este año.

“Estoy segura de que no todo va a ser positivo, pero espero que hayamos logrado el equilibrio adecuado; creo que es una propuesta muy moderada”, afirmó.

El equilibrio de Bowman en el Consejo de la Fed

Aunque los críticos han advertido de que unas normas de capital menos estrictas podrían suponer un riesgo para el sistema financiero, Bowman –nombrada por el presidente de EU, Donald Trump– y el secretario del Tesoro, Scott Bessent, han argumentado que el crecimiento económico reforzará la estabilidad financiera y que los cambios tendrán más en cuenta los riesgos reales.

Mientras que los funcionarios están deseosos de dejar atrás la batalla de Basilea, las elecciones de mitad de mandato de noviembre son otra razón para actuar con rapidez, según otros ejecutivos y analistas. Esas elecciones podrían entregar una o ambas cámaras del Congreso a los demócratas.