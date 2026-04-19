Subsidios a gasolinas, un costo fiscal adicional de la guerra: FMI

El Fondo Monetario Internacional (FMI) hizo un nuevo llamado para que los países miembros permitan que sea el mercado quien fije los precios de los combustibles en medio del choque mundial que ha provocado la guerra de Medio Oriente.

En rueda de prensa híbrida, el director del departamento del Hemisferio Occidental, Niegel Chalk, dijo que la incertidumbre que prevalece sobre la evolución del conflicto bélico, puede imponer un alto costo financiero a los gobiernos que se decanten por subsidiar el precio de las gasolinas, diésel y gas.

En el lanzamiento de las perspectivas económicas para la región de América Latina y el Caribe, que forma parte del Hemisferio Occidental, advirtió que, si no se presenta algún tipo de intervención como son los subsidios, se puede esperar una reducción de la demanda de energéticos, que también será favorable a restar presión a los precios.

La subdirectora de asuntos fiscales en el FMI, Era Dabla-Norris, ya había explicado en entrevista que para enfrentar choques externos como el energético, resultaba más conveniente privilegiar medidas temporales y focalizadas, dirigidas a los sectores más vulnerables, en lugar de otorgar subsidios generalizados que amplíen los desequilibrios fiscales.

En el blog institucional, los expertos del Fondo explicaron que la guerra en Medio Oriente está teniendo importantes ramificaciones en la región.

Resaltaron que los países se están viendo afectados por cambios en las condiciones financieras y en los flujos de capital a escala mundial, por los vaivenes en la aversión al riesgo de los inversionistas.

Y también se han visto impactados por los precios de las materias primas, aunque este choque en particular varía considerablemente de un país a otro.

Eliminar subsidios fósiles reduce contaminantes

Este tema de evitar el subsidio de combustibles fósiles, ha sido investigado a profundidad por expertos del organismo. De hecho, cada dos años avanzan su análisis sobre el tema, y el más reciente fue divulgado en diciembre del año pasado.

Al interior del documento de trabajo, titulado Underpriced and overused: fossil fuel subsidies, data 2025, explicaron que la eliminación de subsidios explícitos se había estabilizado a niveles previos a la pandemia del 2020, lo que ha ayudando a reducir en 6% las emisiones contaminantes del dióxido de carbono (CO2).

En el documento, cuyos autores son Simon Black; Weronika Celniak y Alberto García Huitrón, entre otros, explicaron que al eliminarse, se genaron ingresos gubernamentales de 0.6% del PIB.

En el análisis subrayaron que los estímulos fiscales a gasolinas, diésel y carbono suelen ser regresivos pues benefician a los habitantes con más recursos. Esto porque la mayoría de las personas que conducen automóviles se encuentran en los niveles de altos ingresos. Por tanto no se está asistiendo a la población de escasos recursos.

La incertidumbre que prevalece sobre la evolución del conflicto bélico puede imponer un alto costo financiero a los gobiernos que opten por subsidiar el precio de las gasolinas, diésel y gas.

Gráfico EE

yolanda.morales@eleconomista.mx