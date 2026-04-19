Belén renacida: patrimonio cultural redescubierto y recuperado

“La muestra que hoy presentamos nos acerca a uno de los grandes referentes del patrimonio universal, la Basílica de la Natividad en Belén, un sitio de extraordinario valor histórico, artístico y espiritual, reconocido por la UNESCO como Patrimonio de la Humanidad, Patrimonio de todos y todas nosotros".

Así abrió su intervención el embajador de España en México, Juan Duarte Cuadrado, al presentar la exposición que se inauguró este sábado en el Centro Cultural España en México, que muestra el proceso de restauración –emprendido por el gobierno de Palestina con apoyo de la Agencia Española de Cooperación Internacional al Desarrollo (AECID)– de la Basílica de la Natividad, en Belén, que data del año 333 de nuestra era, donde se asume que hace 2026 años nació Jesús de Nazaret.

Bajo la curaduría de Taisir Hasbun, la muestra Belén renacida, Palestina. Las maravillas de la Natividad recorre 17 siglos de historia y el proceso de restauración y preservación de la Basílica de la Natividad, uno de los monumentos históricos más antiguos y emblemáticos del mundo, iniciado en 2013.

El embajador español subrayó que la restauración de la Basílica es "una forma concreta de construir puentes entre sociedades, de proteger la memoria, de afirmar la dignidad de los pueblos y de abrir espacios de diálogo allí donde tantas veces se impone la distancia, la simplificación o el olvido".

La exposición recorre el trabajo de restauración en el que intervinieron arqueólogos, restauradores y eruditos conocedores de las fuentes históricas más remotas, a fin de poder reconstruir y recuperar los elementos más antiguos de la Basílica, como pisos, columnas y mosaicos originales.

El recorrido da cuenta de cinco fases del proceso:

"El lugar de la estrella", dedicada a la Gruta de la Natividad, donde se hallan los restos de la primera construcción y la estrella que señala el sitio del pesebre donde nació el Mesías.

"El esplendor de los cielos", que recupera el edificio de tres ábsides que mandó reconstruir en el siglo VI el emperador Justiniano.

"Una fortaleza de luz", que recorre las transformaciones de la época de las cruzadas, en el siglo XIII.

"Siglos de oscuridad", que refiere el periodo de decadencia de la Basílica, de los siglos XIV al XIX, cuando finalizan las tensiones religiosas. De este periodo son las inscripciones ocultas, tipo grafiti, que los peregrinos dejaban en los muros y columnas, como exvotos.

"El renacimiento de la Natividad" presenta el proceso general de restauración emprendido por la empresa italiana Placenti Spa, invitada por el Comité Presidencial Palestino para la Restauración de la Basílica de la Natividad con apoyo de la AECID.

La muestra reúne fotografías de gran formato y videos de todo este proceso, así como piezas como una maqueta de la Basílica, una lámpara de aceite del siglo IV, un vestido tradicional Malak, de Belén, de año 1900, y una réplica de la estrella de Belén que preside la gruta, así como también fotografías de los mosaicos recuperados que datan de los primeros siglos del inmueble.

Foto: Especial

“Restaurar es creer”

En la ceremonia inaugural, la embajadora de Palestina en México, Nadya Rasheed, leyó un mensaje oficial de Mahmoud Abbas, presidente del Estado de Palestina, y subrayó la importancia de la restauración de la Basílica y de la presentación de la muestra en México.

"Hay lugares en el mundo que trascienden la geografía. Lugares que no pertenecen a sólo una nación, sino a toda la humanidad. Belén es uno de ellos”.

"La Basílica de la Natividad no es sólo un monumento, es testigo de siglos de fe, de momentos de pérdida, pero también de renovación. Así, lo que encontramos en esta muestra es de hecho revelación. Mosaicos que permanecieron ocultos regresan a la luz y maderas moldeadas por los siglos vuelven a respirar”.

"Porque restaurar es, en el fondo, creer. Creer que lo que heredamos importa, que lo que ha sido dañado puede sanar, y que lo que ha sido ocultado volverá a la luz", concluyó Rasheed.