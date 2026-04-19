Derrame petrolero, ¿manejo de riesgos?

Tuvieron que pasar más de dos meses para que el gobierno mexicano reconociera que el derrame de petróleo en el Golfo de México sí se originó en instalaciones de Pemex y en consecuencia, el severo daño ambiental, es su responsabilidad.

Luego de que en ese tiempo, el propio gobierno mexicano no sólo había negado el origen y su incumbencia e incluso llegó a difundir versiones falaces.

Desde aquélla que atribuyó el derrame a un barco fantasma –que nunca identificó– hasta la de las chapopoteras naturales.

Lo cierto es que con el impresionante derrame, Petróleos Mexicanos, escribió uno de los capítulos más graves de su historia.

Parece una trama fantástica. Desafortunadamente no lo es. Se registró una cadena de eventos que al final fueron revelados y dejaron al descubierto un engaño mayúsculo.

Un engaño al director de Pemex, Víctor Rodríguez Padilla.

Así lo admitió públicamente al reconocer una fuga de hidrocarburos en instalaciones de Pemex, que había sido negada sistemáticamente por las áreas operativas

Dijo que existió una cadena de desinformación interna.

Un engaño, cuyas dimensiones todavía no se conocen todavía.

Un engaño que al final de cuentas implica un golpe reputacional para el gobierno mexicano y específicamente para la principal empresa estatal.

El pasado jueves (16-04-26) el Grupo Interinstitucional (integrado por Semar, Semarnat, Sener, Secretaría de Ciencia, Pemex, Profepa, ASEA y otras dependencias), ofrecieron una conferencia de prensa para informar sobre el derrame de hidrocarburos en el Golfo de México, detectado desde febrero de 2026.

Se confirmó que el derrame se originó por una fuga en un oleoducto de 36 pulgadas de Pemex en la zona de la plataforma Abkatún (complejo Abkatún-Pol-Chuc, en el yacimiento Cantarell, Sonda de Campeche).

Un comité de expertos analizó más de 70 imágenes satelitales, simulaciones computacionales y otros datos.

Concluyeron que existía evidencia clara de un derrame en las inmediaciones de las instalaciones de Pemex.

Entre las explicaciones, destacan 3:

1.- Hubo una pérdida de integridad mecánica en el ducto y actividades de reparación que no fueron reportadas a la dirección general ni a altos mandos.

2.- Existió una cadena de desinformación interna: el incidente se reportó inicialmente como menor, y tardaron aproximadamente ocho días entre el avistamiento y el cierre de la válvula.

3.- Como consecuencia, se separaron de sus cargos a tres funcionarios de Pemex: el subdirector de Seguridad, Salud en el Trabajo y Protección Ambiental; el coordinador de Control Marino; y el Líder de Derrames y Residuos.

Se informó que se presentó una denuncia penal ante la Fiscalía General de la República (FGR) por las irregularidades detectadas.

El derrame petrolero deja en evidencia las fallas estructurales de Pemex y el ocultamiento de información.

¿Qué falló? ¿Quienes fallaron?, además de los funcionarios separados de sus cargos. Todavía hay muchas dudas por resolver.

Pero el golpe en contra de la confianza hacia Pemex ya está dado.

El gobierno mexicano, en el sexenio anterior y el actual, ha invertido multimillonarios recursos para apuntalar financieramente a Pemex e incluso ha sido reconocido por las principales calificadoras de riesgo: Fitch, Moody´s y Standard and Poor´s.

Pemex tiene una calificación de soberano de facto, por el fuerte apoyo financiero del gobierno federal.

El secretario de Hacienda, Édgar Amador ha realizado un puntual trabajo de respaldo financiero a la petrolera.

Sin embargo, el derrame en el Golfo, más el robo de combustible, en sus diferentes versiones de huachicol y los cada vez más frecuentes accidentes, muestran que el principal desafío de la petrolera sigue siendo el operativo, no sólo porque tiene que alcanzar mayores niveles de producción y rentabilidad, sino por el manejo de riesgos. Veremos.

T-MEC, clave para el crecimiento de México: FMI

Vale la pena destacar el comentario que publicó en la red social X, la directora gerente del FMI, Kristalina Georgieva en el contexto de las reuniones de primavera de ese organismo y el Banco Mundial en Washington.

Dijo que había sostenido una reunión (por zoom) muy productiva con el secretario de Hacienda, Édgar Amador.

Destacó que a pesar de un entorno comercial volátil, las exportaciones de México han mostrado resiliencia.

Y se pronunció a favor de garantizar la predictibilidad del comercio a través de las próximas conversaciones comerciales con EE.UU. y Canadá.

Será clave para el crecimiento de México y de América del Norte, enfatizó.

ATISBOS

En días pasados, Banco Plata, encabezado por Neri Tollardo, se convirtió en el banco digital privado con mayor valor en América Latina. Alcanzó una valuación de 5 mil millones de dólares luego de cerrar su ronda Serie C por 405 millones de dólares y este sábado celebró el inicio de sus operaciones como institución bancaria en México con un exitoso evento de promoción, la presentación del tenor Andrea Bocelli en el Zócalo capitalino.

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