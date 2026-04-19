Por guerra, la Fed podría replantear opciones en materia de recortes de tasas

La decisión de Irán de reabrir el estrecho de Ormuz y la fuerte caída de los precios del petróleo el viernes impulsaron las apuestas de que la Reserva Federal (Fed) podría reanudar sus recortes de tasas de interés en diciembre, pero sus responsables políticos siguen enfrentándose a un panorama complejo de cara a su reunión del 28 y 29 de abril y se mantuvieron cautelosos ante los riesgos de un aumento de la inflación.

“Si a la tarea de predecir la evolución de la economía le sumamos un conflicto militar en Medio Oriente, las cosas se complican mucho”, afirmó el gobernador de la Fed, Christopher Waller, quien había abogado por recortes de tasas para reforzar el mercado laboral, pero se ha vuelto más cauteloso ante la inflación y se mostró de acuerdo con la decisión del banco central del mes pasado de mantener las tasas sin cambios.

La reapertura del estrecho de Ormuz y la caída de los precios del petróleo podrían allanar el camino para un recorte de tasas de interés a finales de este año, pero no hay garantías, dada “la posibilidad de que esta serie de perturbaciones en los precios pueda provocar un aumento más duradero de la inflación”, afirmó en un discurso pronunciado en Alabama.

“Veo una previsión en la que la inflación subyacente seguiría avanzando hacia 2.0%, lo que me lleva a ser cauteloso respecto a los recortes de tasas ahora y a inclinarme más por recortes para apoyar el mercado laboral a finales de este año, cuando las perspectivas sean más estables”, afirmó.

Tras el anuncio de un alto el fuego entre Israel y el Líbano, Irán había declaró el viernes que reabriría el estrecho, por el que transita aproximadamente una quinta parte del suministro mundial de petróleo.

Sin embargo, el sábado Irán dio marcha atrás a la reapertura del estrecho y disparó contra varios barcos que intentaron pasar, en represalia después de que Estados Unidos mantuviera su bloqueo de los puertos iraníes.