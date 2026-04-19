Empresas tienen hasta el 15 de mayo para presentar dictamen de estados financieros

Las empresas y las personas físicas con actividad empresarial tienen hasta el próximo 15 de mayo para presentar el dictamen de estados financieros del ejercicio fiscal 2025.

El Servicio de Administración Tributaria (SAT) recordó que el dictamen comprende el informe de un contador público autorizado, quien emite su opinión sobre la naturaleza, alcance y resultado de la situación financiera del contribuyente.

Presentar este dictamen es obligatorio para empresas que, en el ejercicio fiscal anterior, acumularon ingresos iguales o superiores a 1,940.18 millones de pesos (mdp) para efectos de ISR o que tengan acciones colocadas en la bolsa de valores.

Por otro lado, las empresas y personas con actividad empresarial tienen la opción de presentarlo si sus ingresos superan los 157.78 mdp; si el valor de sus activos es superior a 124.65 mdp o al menos 300 de sus trabajadores les prestaron servicios en cada mes del ejercicio declarado.

Es importante recordar que los contribuyentes obligados que no presenten el dictamen, o lo hagan fuera del plazo legal, pueden ser acreedores a sanciones que van desde los 17,330 pesos a 173,230 pesos.

Además de que se les puede restringir el uso del Certificado de Sello Digital necesario para emitir comprobantes fiscales y, en caso de no solventar el incumplimiento, puede derivar en la cancelación definitiva, entre otras penalizaciones establecidas en las disposiciones fiscales.

Los contribuyentes pueden presentar el dictamen a través del sitio oficial del SAT.

El dictamen de estados financieros consiste en un informe elaborado por un contador público autorizado, quien emite una opinión sobre la situación financiera del contribuyente, así como el cumplimiento de sus obligaciones fiscales.

Este documento permite a la autoridad contar con una revisión externa sobre la información financiera presentada por las empresas.