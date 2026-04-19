Peso fuerte tiró la recaudación en las aduanas; cayó 13% en el primer bimestre: ANAM

La apreciación del peso frente al dólar en febrero pasado tiró la recaudación de las 50 aduanas del país, una de las entradas de dinero que representa alrededor de un quinto de los ingresos tributarios, de acuerdo con la información divulgada por la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM).

Entre enero y febrero pasados, la recaudación de impuestos en estos puntos sumó 207,591 millones de pesos, lo que representó una caída de 13% en comparación con el mismo periodo de hace un año.

“Esta contracción se explica, en parte por la apreciación del peso frente a la moneda extranjera, lo que reduce el valor en moneda nacional de las importaciones y, en consecuencia, impacta la base gravable de los impuestos al comercio exterior”, señaló la ANAM en su reporte mensual.

Con el dato de febrero, por cada 100 pesos recaudados por el pago de impuestos, 20.3 pesos se obtuvieron por medio de las aduanas.

A febrero, se realizaron 3.34 millones de operaciones en las aduanas, una reducción de 2.1% anual. Dichas transacciones sumaron 5.4 millones de pesos.

“En cuanto al valor declarado de las operaciones de Comercio exterior, el incremento fue de 0.9% en términos reales, respecto a enero-febrero del 2025. Por su parte, el valor de las importaciones cayó 0.7% real y el de las exportaciones crecieron en 2.5% real, respecto al mismo periodo del 2025. Este concepto, durante el 2025 se vio afectado por la variación del valor del peso mexicano respecto al dólar y una disminución en la importación de combustibles”, señaló la ANAM.

IVA se desploma

A detalle, los datos mostraron que el Impuesto al Valor Agregado (IVA), el cual deja la mayor recaudación en aduanas (casi 65%) registró una caída de 22.6% en comparación anual. Así, se obtuvieron 134,727 millones de pesos de IVA a través del comercio exterior.

La disminución en la recaudación de este gravamen se dio ante la apreciación del peso frente al dólar. Durante febrero, el tipo de cambio promedió 17.2 pesos por dólar, que representa una variación anual del peso de -15.7%, cuando se ubicó en 20.46 pesos por dólar.

Otro gravamen que tuvo una caída fue el Impuesto sobre Automóviles Nuevos (ISAN) de 39.7% anual, mientras lo obtenidos por el Derecho de Trámite Aduanero (DTA) cayó 18.3% y el Impuesto General de Importación retrocedió 7% anual.

Por su parte, el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) tuvo un crecimiento de 40.1 por ciento. Este crecimiento, de acuerdo con la ANAM, se debió a un aumento en el volumen de importación de hidrocarburos en el periodo.

Cambios en aduanas

En semanas pasadas se dio a conocer la salida de Rafael Marín Mollinedo al frente de las aduanas, quien estuvo a cargo de éstas en un primer periodo desde el 2022 al 2023, y luego regresó en el 2025 con el nuevo gobierno, y en donde se dieron las acusaciones e investigaciones sobre huachicol fiscal, uno de los grandes desfalcos a las finanzas públicas.

Marín Mollinedo salió para ocupar un cargo en el gobierno de Yucatán, particularmente en la Secretaría de Gobernación.

Sin embargo, también ha trascendido su propósito de tener una candidatura para gobernar Quintana Roo.

En su lugar, entrará Héctor Alonso Romero –quien aún deberá ser ratificado por el Congreso–. De acuerdo con el gobierno, tiene experiencia en la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones (ATDT) como director general de Políticas de Telecomunicaciones y encargado de la transformación digital de la ANAM; en el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) consultor experto; en la Comisión Federal de Electricidad (CFE) como subdirector de Estrategia Comercial; miembro del Consejo de Administración de Altan Redes.

“Héctor Alonso Romero Gutiérrez es el joven que nos va a estar ayudando en la ANAM. Y él tiene la responsabilidad, primero, de seguir aumentando la recaudación en aduanas, que todavía hay un espacio importante; tiene la responsabilidad principal de todos los procesos de digitalización y de la incorporación de las nuevas tecnologías a las aduanas de México, obviamente, trabajando con todos los directores de las aduanas, marinas y terrestres de nuestro país”, dijo el día de su designación la presidenta Claudia Sheinbaum.

Posteriormente, señaló que la misión principal del nuevo funcionario será la “transformación estructural del sistema aduanero”, la cual estará basada en la digitalización, la eficiencia operativa y el fortalecimiento de la recaudación de impuestos.

“El objetivo que tiene Alonso, el nuevo director de aduanas es digitalizar todos los procesos, número uno; y ampliar las revisiones no invasivas, es decir, más rayos X, más rayos gamma, que permitan revisar un contenedor sin necesidad de que se esté abriendo uno por uno. Este es su objetivo, para ello hay recursos destinados este año”, indicó.

En el 2025, la recaudación aduanera en México alcanzó una cifra histórica de 1 billón 449, 461 millones de pesos, un incremento real de 15.5% anual. Este máximo histórico fue impulsado por una mayor fiscalización y combate a la evasión, aportando 27.1% de los ingresos tributarios totales, destacando el IVA y el IEPS.