El motor de importaciones de China se apaga y el de Estados Unidos crece

El motor de las importaciones de China se mantuvo prácticamente estancado en los últimos dos años, en contraste con el crecimiento de Estados Unidos, quien se mantiene firme como el mayor comprador de productos extranjeros en el mundo pese a los aranceles implementados por el presidente Donald Trump.

Después de crecer 1.1% en 2024, las compras externas chinas de mercancías disminuyeron 0.3% en 2025, a 2.6 billones de dólares.

Por el contrario, las importaciones estadounidenses subieron 5.9% en 2024 y 4.4% en 2025, a 3.5 billones de dólares, de acuerdo con datos de la Organización Mundial de Comercio (OMC).

Ambas potencias ocuparon los primeros lugares entre los mayores importadores del mundo, seguidos de Alemania (1.5 billones de dólares), Reino Unido (949,000 millones) y Países Bajos (871,000 billones).

Con un crecimiento interanual de 4.4%, a 664,000 millones de dólares, México se ubicó en la posición 11, un lugar menos que en 2024, superado por Hong Kong, Francia, Japón, India e Italia.

De acuerdo con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), la persistente debilidad de la demanda interna en China mantuvo contenidas las presiones inflacionarias, con el componente subyacente en 1.2% anual al cierre de 2025. Mostró en ese año debilidad del consumo interno y una contracción del sector inmobiliario. Como resultado, la economía registró un crecimiento anual de 5.0%, en línea con la meta oficial.

En Estados Unidos, la economía creció 2.2% anual, por debajo del ritmo observado en 2024. El consumo privado se mantuvo robusto, aunque se moderó ante la desaceleración del empleo.

Al mismo tiempo, la inversión privada en Estados Unidos se desaceleró ante el entorno de incertidumbre; no obstante, el gasto en propiedad intelectual y en equipos vinculados a la inteligencia artificial registró un crecimiento de 15.6% anual contribuyendo positivamente al Producto Interno Bruto (PIB).

Por su parte, el cierre parcial del gobierno federal estadounidense en el cuarto trimestre generó una debilidad transitoria en la actividad, que se prevé se revertirá a inicios de 2026.

En la zona del euro, la actividad económica creció 1.4% anual, apoyada por una recuperación gradual del consumo privado, un mercado laboral sólido y una postura fiscal expansiva, principalmente en Alemania y Francia.

La Conferencia de Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD) calcula que el comercio mundial creció 7.5% en 2025, a unos 35 billones de dólares: los intercambios de productos subieron 7% y los de servicios se incrementaron 8 por ciento.