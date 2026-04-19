Mexicanos piden ser excluidos de Sección 301

El Consejo Coordinador Empresarial (CCE), la Concamin y el Index afirmaron que demostrarán al gobierno de Estados Unidos que no existe una sobreproducción de mercancías mexicanas en el mercado estadounidense que justifique imponer más aranceles bajo la Sección 301, por lo que piden ser excluidos.

Desde este lunes y hasta el miércoles se desarrollarán reuniones empresariales en el marco de la segunda ronda de negociaciones bilaterales del T MEC en la Ciudad de México, por lo que José Medina Mora, presidente del CCE informó que se entregó un documento al representante comercial de Estados Unidos, Jamieson Greer, en el que advierten que imponer más aranceles bajo la 301, podría en riesgo las inversiones y el comercio entre ambas naciones.

Incluso, aseguró que la industria automotriz de marcas estadounidenses que operan en México se quejó sobre la pérdida de competencia al enviar sus exportaciones desde México respecto a otras naciones asiáticas, como Japón que poseen mejores condiciones competitivas con un arancel del 15%, contra el 25% que deben pagar desde nuestro país.

En la misiva, el CCE, Concamin e Index afirman que “Los nuevos aranceles y restricciones derivados de la investigación (301) obstaculizarán el comercio entre México y Estados Unidos y alterarán las cadenas de suministro integradas, lo que tendrá graves repercusiones para la economía regional y para la capacidad de América del Norte de competir con terceros países”.