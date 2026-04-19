“Confiar en el liderazgo de EU ya no es garantía”

Los líderes financieros mundiales, sacudidos por las noticias sobre la guerra en Medio Oriente, se vieron obligados a aceptar la semana pasada su incapacidad para mitigar el daño económico derivado de las crisis geopolíticas cada vez más frecuentes, y se dieron cuenta de que confiar en el liderazgo de Estados Unidos (EU) para resolver las crisis ya no es la garantía que había sido durante mucho tiempo.

En las reuniones de primavera del Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial (BM) celebradas en Washington, los participantes pasaron del pesimismo ante el empeoramiento de las perspectivas económicas mundiales, debido a la agudización de las crisis de precios y suministro de energía, a un optimismo cauteloso al parecer que Irán podría reabrir el estrecho de Ormuz y permitir que se reanude el flujo de petróleo, gas, fertilizantes y otras materias primas.

El sábado, ese optimismo ya se estaba desvaneciendo ante los nuevos ataques contra el transporte marítimo.

El FMI y el BM se comprometieron a aportar hasta 150,000 millones de dólares en ayuda financiera para los países en desarrollo más afectados por la crisis de los precios de la energía.

Advirtieron a los países que no acapararan petróleo y que no se excedieran con subsidios al precio del combustible costosos y poco selectivos. Pero, al final, no pudieron hacer gran cosa más que observar las declaraciones de Teherán y la Casa Blanca.

“En realidad, algunas de las decisiones más importantes sobre la economía mundial no se están tomando aquí”, afirmó Josh Lipsky, catedrático de Economía Internacional del Atlantic Council, refiriéndose a las sedes del FMI y el BM.

“El acontecimiento más importante para la economía mundial tuvo lugar entre EU e Irán”, señaló. “Esperamos que sean buenas noticias, y esperaremos a ver qué pasa”.

A pesar del buen comportamiento de los mercados bursátiles y de la fuerte caída de los precios de los futuros del petróleo el viernes, el ministro de Finanzas de Arabia Saudí, Mohammed Al-Jadaan, resumió el estado de ánimo de muchos funcionarios al afirmar que no se sentiría cómodo pronosticando una mejora de las perspectivas hasta que los petroleros volvieran a circular libremente por el estrecho, con seguros a precios razonables y una bajada de los precios físicos de la energía.

“Si las aguas se calman”, declaró Al-Jadaan en una rueda de prensa, “creo que eso es lo que, en mi opinión, provocaría un cambio en el escenario”.

El último informe “Perspectivas de la economía mundial” del Fondo indicaba que una guerra prolongada podría empujar a la economía mundial a la recesión.