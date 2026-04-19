Warsh tendrá que lidiar con la realidad económica

Kevin Warsh puede que tenga planes para introducir grandes cambios en el banco central de Estados Unidos (EU) pero, al igual que los anteriores dirigentes de la Reserva Federal (Fed), no puede saber con qué sorpresas económicas tendrá que lidiar una vez que ocupe el cargo, afirmó el viernes la presidenta de la Fed de San Francisco, Mary Daly.

“Llegará con una idea de lo que le gustaría plantearse y hacer”, declaró Daly ante un consejo asesor del Centro Fisher de Economía Inmobiliaria y Urbana de la Universidad de California en Berkeley.

“Y luego la economía nos marcará en qué trabajaremos realmente, y ese será el camino que recorrerán todos los Presidentes de la Fed, todos los responsables de la política monetaria y todos los empleados de la institución”.

Como candidato elegido por el presidente de EU, Donald Trump, para suceder al presidente de la Fed, Jerome Powell, Warsh ha manifestado su apoyo a un recorte de tasas de interés, tal y como desea Trump.

Aumenta preocupación por la inflación

Sin embargo, desde que comenzó la guerra con Irán, incluso el miembro más moderado de la Fed, el gobernador Stephen Miran, se ha vuelto menos moderado ante los altos precios del petróleo y los indicios de que la inflación subyacente podría estar volviendo a acelerarse.

Daly afirmó el viernes que, antes de la guerra con Irán, había pensado que este año podrían ser necesarios uno o dos recortes de tasas de interés, pero ahora se encuentra en modo “esperar y ver”, mientras observa cuánto tiempo dura el conflicto y los precios del petróleo se mantienen elevados.

Daly, que fue investigadora principal de la Fed de San Francisco durante la crisis financiera del 2007-2009, cuando Warsh era gobernador de la Fed, expresó su confianza en que, como presidente de la Fed, Warsh “serviría al pueblo estadounidense” y se esforzaría por cumplir los objetivos de estabilidad de precios y pleno empleo que el Congreso ha encomendado a la Fed.