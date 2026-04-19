Lutnick truena contra Canadá y promete rehacer el T-MEC

Postergar las conversaciones comerciales con Estados Unidos es “la peor” estrategia que Canada puede asumir de cara a la revisión del Tratado México-Estados Unidos-Canadá este 2026, afirmó este fin de semana Howard Lutnick, secretario de Comercio de Estados Unidos.

En Washington, durante un evento del medio Semafor, Lutnick se refirió a supuestos reportes de que Canadá estaba frenando las conversaciones comerciales con Estados Unidos lo que es, dijo, “con diferencia, la peor estrategia que he escuchado. Dan asco (they suck)”.

“[El primer ministro Mark] Carney tiene un problema con nosotros”, dijo.

Tras sus declaraciones, un portavoz del del Departamento de Comercio dijo que Lutnick había sido mal citado.

Refirió que el funcionario empleó el verbo “suck”, no para describir una repulsión hacia el gobierno canadiense, sino para explicar cómo Canadá “succiona” de la economía estadounidense (sucks off of) 30,000 millones de dólares por año (en el comercio bilateral).

Lutnick también afirmó que la opinión del presidente Donald Trump sobre el T-MEC es que el tratado “necesita reconsiderarse y reimaginarse correctamente”.

Las declaraciones del titular del Departamento de Comercio de Estados Unidos ocurren al tiempo en el que los gobiernos de México y Estados Unidos ya iniciaron conversaciones formales rumbo a la revisión estatutaria del T-MEC programada para este verano.

Este lunes tendrá lugar ya la segunda ronda de pláticas en la Ciudad de México entre las delegaciones encabezadas por el secretario de Economía, Marcelo Ebrad y el embajador Jamieson Greer, titular de la Representación Comercial de los Estados Unidos (USTR, por su sigla en inglés).

En tanto, las relaciones entre Estados Unidos y Canadá continúan mostrando signos de tensión, en un episodio que se remonta al año pasado, cuando Ottawa amenazó con imponer represalias a los aranceles anunciados por el gobierno de Trump debido a una supuesta cooperación insuficiente para el combate contra el tráfico de fentanilo.

Aunque Canadá no impuso aranceles espejo, sí promovió un boicot contra productos estadounidenses y una campaña nacionalista que ha tenido como uno de sus efectos una baja en el flujo de turistas canadienses hacia Estados Unidos.

Se estima que el boicot de consumidores canadienses le está costando a Estados Unidos más de 1,000 millones de dólares cada mes solo en comercio de bienes perdidos.

Canadá es la principal fuente de visitantes internacionales a Estados Unidos, con 20.4 millones de visitas en el 2024, que generaron una derrama económica de 20,500 millones de dólares, según la Asociación de Viajes de Estados Unidos.

Pero esas cifras han venido disminuyendo desde que Trump llegó al poder. El Royal Bank of Canada informó este mes que el número de canadienses que regresan de Estados Unidos disminuyó 25% en 2025, con más viajes dentro de Canadá y hacia otros destinos.

Durante el primer bimestre del 2026 el comercio bilateral Estados Unidos-Canadá se ha contraído 14.4 por ciento.

Por un lado, las exportaciones estadounidenses cayeron 5% a 52,833 millones de dólares; mientras que las exportaciones canadienses se desplomaron 21.5% a 57,503 millones de dólares, según cifras de la Oficina del Censo de los Estados Unidos.