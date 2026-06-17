Kevin Warsh presenta su plan para reformar a la Reserva Federal con cinco grupos de trabajo 

El recién nombrado presidente de la Reserva Federal (Fed) de Estados Unidos, Kevin Warsh, anunció un plan de reforma del banco central basado en cinco puntos: comunicación, balance la Fed, fuentes de datos, productividad y empleo y la "estructura" de la inflación, para los que ha creado cinco grupos diferenciados que serán los encargados de iniciar el nuevo diseño del instituto emisor del país norteamericano.

"Su cometido será claro: partir de los principios fundamentales, plantear preguntas difíciles, examinar las prácticas actuales, considerar alternativas y, finalmente, proponer los próximos pasos para que los responsables de la política monetaria los consideren", destacó Warsh en la rueda de prensa tras la reunión del banco central.

El presidente de la Fed indicó que cada uno de estos grupos contará con "algunas de las mentes más brillantes", tanto del ámbito económico como fuera de él, además del apoyo de especialistas del personal de la Reserva Federal.

En concreto, en el ámbito de la comunicación, Warsh busca implementar cambios en la política comunicativa y, aunque no ha desvelado si continuará con las ruedas de prensa posteriores a las reuniones de la Fed, dijo que para comunicar algo hay que tener "algo que decir".

De hecho, en esta primera cita de Warsh al frente de la Fed, se reveló uno de los cambios en materia comunicativa, con la publicación de una nota informativa "un poco más breve, un poco más simple y que prescinde de algunos términos anteriores", en palabras de Warsh, omitiendo también el sesgo prospectivo en los tipos.

Asimismo, el líder de la Fed no ha participado en la realización de las proyecciones sobre el rumbo de los tipos de interés --el conocido como 'dot-plot--, adelantando las intenciones de Warsh para reducir la cantidad de información emitida por el banco central.

El segundo grupo de trabajo, centrado en la política de balance de la Fed, "revisará los beneficios y riesgos del régimen de reservas amplias y la composición del balance de la Reserva Federal".

Por otro lado, uno de los temas a revisar se centrará en las fuentes de datos, en las que Warsh considera cambios metodológicos e incluir nuevas fuentes de datos para alcanzar decisiones "más precisas, relevantes, actuales y productivas".

Inteligencia artificial

El presidente de la Fed comentó que la tecnología y la inteligencia artificial debe ser incluidas en los análisis de la Fed y serán uno de los vectores con los que Warsh buscará cumplir el doble mandato de la institución, de tal manera que los expertos designados deberán explorar las implicaciones de la IA para este propósito.

"La inteligencia artificial, la última generación de tecnología de propósito general, es quizás uno de los cambios más importantes en la economía, los negocios y los hogares que hemos presenciado en mi vida adulta", dijo.

En esta línea, se posicionó en contra de la corriente que indica que la Fed debe preservar uno de sus dos objetivos, estabilidad de precios y máximo empleo, y ha defendido que la IA será uno de los factores que permita al instituto emisor caminar en este sentido.

Inflación

El quinto de los grupos anunciados por Warsh cuenta con la tarea de "analizar los factores que impulsan la inflación, sus principios fundamentales y sopesar todas las ideas para lograr la estabilidad de precios en una economía cambiante", aunque rechazó que quiera modificar el objetivo de inflación al 2%.

"No veo ninguna razón para volver a considerarlo hasta que hayamos reafirmado nuestro compromiso y capacidad para cumplir con el objetivo de inflación del 2%. Eso queda fuera del alcance de lo que estamos abordando", destacó.

Sin embargo, dijo que una de las cuestiones que el grupo de expertos tendrá en cuenta será la forma en que se mide la inflación, sin dar más detalles al respecto.