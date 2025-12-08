Certificados fiduciarios de Ciudad de México financian Cablebús

La Ciudad de México regresó al mercado de deuda con una emisión de Certificados Bursátiles Fiduciarios (CBFs) por 3,000 millones de pesos (30 millones de CBFS), estructurados bajo el Fideicomiso 187974, administrado por Banamex y con Banco Santander México como fideicomitente.

La operación es la primera bajo un programa autorizado por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) por el mismo monto total, lo que abre espacio para nuevas colocaciones de ese tipo en la Bolsa Mexicana de Valores.

Según el Aviso de Colocación, la emisión se apoya en un contrato de apertura de crédito con el Gobierno Federal y en los flujos de participaciones federales canalizados a través del Fideicomiso Maestro F/838. Los CBFs son quirografarios, sin garantía específica, pero los derechos de cobro sobre esos flujos constituyen la principal fuente de pago para intereses y principal.

En un entorno de mayor escrutinio sobre la deuda local, la transparencia en la estructura y la prelación de pagos son elementos clave para los inversionistas institucionales.

Los certificados pagan una tasa fija de 9.30% anual, con intereses cada 182 días y un plazo de 10 años; el vencimiento está previsto para el 23 de noviembre de 2035, cuando se amortizará el principal en una sola exhibición. No existe opción de amortización anticipada, lo que ofrece certidumbre sobre el calendario de flujos para las afores, aseguradoras y otros compradores de largo plazo.

Con sello verde

El destino de los recursos da a la emisión un sello verde. El gobierno capitalino canalizará 2,000 millones de pesos al Proyecto Línea 5 del Cablebús, Magdalena Contreras - Álvaro Obregón del Sistema de Transporte Público de la Ciudad de México. También destinará los recursos para la Línea 6 del Cablebús, Milpa Alta – Tláhuac.

Las agencias Fitch Ratings y HR Ratings asignaron a la emisión las más altas notas en escala nacional, “AAA(mex)vra” y “HR AAA (E)”. Casa de Bolsa Santander actuó como intermediario colocador y agente estructurador sustentable, mientras que Monex Casa de Bolsa funge como representante común de los tenedores.

Para el mercado, la combinación de flujos federales y etiqueta verde sostiene la demanda por emisión.

En diciembre del 2016, el Gobierno de la Ciudad de México, colocó el primer Bono Verde en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), por 1,000 millones de pesos, con el objetivo financiar proyectos, tales como: rehabilitar y modernizar plantas y redes hidráulicas; además de realizar mejoras en el transporte público menos contaminante, como el Metro y el Metrobús.

Esta mañana están convocados, Edgar Amador, secretario de Hacienda, Clara Brugada, jefa de Gobierno de la Ciudad de México y Marcos Martínez, presidente del Consejo de la BMV, al campanazo de la nueva emisión en el piso de remates.