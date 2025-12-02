Movilidad sustentable: Metrobús podría reducir hasta 40% de su consumo de electricidad

En 2023, la Línea 3 del Metrobús de la Ciudad de México (CDMX) se convirtió en la primera ruta articulada de autobuses de tránsito rápido 100% eléctrica de América Latina, y podría reducir entre 25% y 40% su consumo de electricidad mediante estrategias controladas de aceleración, velocidad y frenado en la conducción de sus unidades, así lo señala un reciente análisis técnico elaborado por VEMO y la Universidad de Notre Dame.

De acuerdo con el estudio “Electric Buses: Challenges of Operating an e-Bus in Mexico City – Case Study: Metrobús Line 3”, se señala que detrás de la movilidad también implica estrategia, simulación y decisiones basadas en datos para diseñar trayectos, recargas y patrones de conducción más eficientes.

“Con 20 kilómetros de extensión, 36 estaciones y alrededor de 200,000 pasajeros movilizados diariamente, este medio de transporte opera 60 autobuses articulados 100% eléctricos. Cada unidad opera con una batería LFP de 563 kWh y una autonomía aproximada de 330 km, que se recarga por las noches en el patio Júpiter, equipado con 32 cargadores rápidos de 180 kW. Gracias a su electrificación, se evita la emisión de más de 7,000 toneladas de CO₂e al año frente a una operación equivalente con autobuses diésel”, indican.

El estudio confirma que detrás de la movilidad eléctrica hay mucho más que autobuses e infraestructura: implica estrategia, simulación y decisiones basadas en datos para diseñar trayectos, recargas y patrones de conducción más eficientes.

VEMO, empresa mexicana experta en movilidad limpia en Latinoamérica, actualmente participa en la operación eléctrica de esta línea mediante la telemetría y el monitoreo continuo de 10 de los 60 autobuses que la componen.

De acuerdo con el estudio, la eficiencia energética en este tipo de baterías depende en gran medida del comportamiento del autobús entre una parada y otra, un enfoque conocido como análisis stop-to-stop. Ello significa evaluar cada tramo tomando en cuenta tres fases: la aceleración inicial, el periodo de velocidad constante y la desaceleración antes de llegar a la siguiente estación”, explican.

Además, el análisis señala que una parte importante del consumo energético se produce durante la aceleración. Cuando el autobús alcanza su velocidad de operación, aprovecha el impulso (su energía cinética) y la demanda adicional de energía a la batería es menor que durante la aceleración.

Asimismo, al desacelerar gradualmente y sin frenadas bruscas, los autobuses eléctricos pueden recuperar parte de la energía mediante el frenado regenerativo, un sistema que convierte la desaceleración en electricidad y la devuelve a la batería. Aunque este mecanismo no recupera toda la energía perdida, su eficiencia puede oscilar entre 30% y 38%, por lo que un uso más anticipado y uniforme del frenado permite aprovecharlo mejor.

El documento identifica que los tramos más largos entre paradas permiten un rendimiento energético superior, ya que facilitan una desaceleración más gradual y una mayor recuperación de energía mediante el frenado regenerativo.

El análisis concluye que, al optimizar la aceleración inicial, la velocidad constante y el frenado, es posible reducir de forma significativa el consumo energético total de la línea, incluso sin realizar cambios en la tecnología actual de los autobuses o en la infraestructura de recarga. Adicionalmente, los neumáticos más ligeros y de baja resistencia al rodamiento pueden mejorar aún más la eficiencia si se adoptan junto con mejoras en la estrategia de conducción.

Finalmente, el estudio de VEMO y la Universidad de Notre Dame recomienda capacitar a las personas conductoras de la Línea 3 del Metrobús en técnicas de conducción ecológica y prácticas de eficiencia energética, así como implementar herramientas basadas en GPS que faciliten trayectorias óptimas de aceleración, velocidad y frenado, para aprovechar al máximo los beneficios energéticos de la electromovilidad en el transporte público de la ciudad.