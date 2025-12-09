Bono verde de la CDMX duplica su demanda de colocación en BMV

La emisión del Bono Verde 2025 del Gobierno de la Ciudad de México duplicó el monto objetivo de la colocación en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV).

Durante la conferencia de prensa, Juan Pablo de Botton Falcón, secretario de Administración y Finanzas de la Ciudad de México, aseguró que el bono fue colocado por un total de 3,000 millones de pesos. “Sin embargo, la operación generó una demanda masiva en el mercado, recibiendo posturas por más de 6,000 millones de pesos. Este resultado de 2 a 1 en la demanda confirma el interés y la confianza de los inversionistas en la capital”, añadió.

Y aseguró que la alta participación de los inversionistas refleja su confianza en la estabilidad de las finanzas públicas de la ciudad y su responsabilidad fiscal. “Los inversionistas ven en esta emisión la posibilidad de participar en un proyecto con impacto ambiental y social verificable”, resaltó.

Además, resaltó que el bono obtuvo la calificación más alta disponible, AAA, otorgada por las principales agencias, lo que contribuye a la sostenibilidad y fortalece el rendimiento de la deuda local.

Los recursos obtenidos se destinarán íntegramente al financiamiento de dos nuevas líneas de Cablebús, la línea de Álvaro Obregón-Magdalena Contreras y la línea en el sur de Tlalpan-Xochimilco.

Édgar Amador Zamora, titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), destacó que la relación entre el mercado de capitales y los gobiernos subnacionales ha evolucionado hacia un modelo de financiamiento sostenible. Este modelo está apoyado en un marco teórico, la Taxonomía Sostenible de México.

El secretario detalló que los recursos se destinarán a financiar las Líneas 5 y 6 del Cablebús. Resaltó que este proyecto emblemático de movilidad sustentable e inclusión social es más que un sistema de transporte moderno.

Finalizó asegurando a “los inversionistas que el bono ofrece un perfil de riesgo y rendimiento sólido, además de la posibilidad de participar en un proyecto con impacto ambiental y social verificable”.

La capital, que ya fue pionera en 2016 como la primera ciudad latinoamericana en emitir un bono verde, con lo que consolida su avance en su política de sostenibilidad.

“Anunciamos la emisión del Bono Verde más grande en la historia de la Ciudad de México. De esta forma, se obtiene el financiamiento que destinaremos directamente a proyectos estratégicos de inversión para avanzar en una ciudad más limpia y verde”, afirmó Jefa de Gobierno de la CDMX, Clara Brugada Molina.