Movilidad sustentable: 100,000 unidades eléctricas es la meta de DiDi para 2030

La adopción de electromovilidad conlleva beneficios ambientales como: reducción de emisiones contaminantes, menor ruido, menor dependencia de combustibles fósiles. En un país con ciudades densas como las de México, esto puede mejorar notablemente la calidad del aire y la salud pública.

En México cada vez circulan más unidades eléctricas (VE), híbridos enchufables (PHEV) e híbridos. Por lo que DiDi se une a esta tendencia, recientemente anunciaron en su categoría Premier, 500 vehículos 100% eléctricos que ya están circulando en la Ciudad de México.

“Esta nueva categoría 100% eléctrica no solo ofrece un servicio más seguro y cómodo, sino que también refleja nuestro compromiso de largo plazo con la sustentabilidad. Este año tendremos 500 unidades en la CDMX y queremos que cada viaje de DiDi Premier sea una experiencia que sorprenda, que eleve las expectativas de nuestros usuarios y que marque un nuevo estándar en la industria de la movilidad”, señaló en entrevista para El Economista, Juan Andrés Panamá, director General de DiDi Latinomérica.

Asimismo, adelantó que para el 2030 esperan que ya se encuentren en circulación 100,000 unidades eléctricas que estarán circulando en todos los estados del país donde tienen presencia.

“Tenemos un proyecto desde del año pasado, enfocado en liderar la transformación del país a electromovilidad con el compromiso de traer más de 100,000 vehículos para el 2030 y de esta manera lograr que toda la categoría Premier sea 100% eléctrica”.

Impacto

El lanzamiento de Premier se enmarca dentro del compromiso de DiDi por impulsar una movilidad más limpia y sustentable en México.

El directivo señaló que esta transición no solo contribuye a reducir las emisiones de CO2, sino también atacando contaminantes altamente nocivos como el NOx y las partículas PM2.5, mejorando la salud pública y reduciendo la huella de carbono urbana.

Al mismo tiempo, abre la puerta a la creación de empleos verdes, impulsa a la industria local vinculada a la electromovilidad y fomenta una nueva cultura ciudadana que priorice la sustentabilidad, con el respaldo de aliados estratégicos como GAC, JAC, SEV, Vemo, OCN!, LAFA, así como empresas de carga como FAZT y Vemo Charging.

Asimismo, explicó que esta categoría se ha construido a través de acuerdos con socios de la flotilla que están ayudando a financiar este tipo de vehículo a los conductores socios.

“Los conductores de arriba de 4.9 de calificación, que tienen más de 100 viajes dentro de la aplicación. La mayoría de ellos incluso tienen más de 1,000 viajes en realidad, son conductores muy experimentados que ya saben específicamente cómo manejarse dentro de todo esto, a quienes además les estamos agregando un entrenamiento adicional”.

Andrés Panamá enfatizó el impacto positivo que tendrá la puesta en marcha de cada vez más autos eléctricos y más cuando tienen un movimiento constante como sucede con los socios conductores de DiDi.

“Un vehículo de estos, si está rodando todo el día, puede llegar a completar 40 viajes por día, y de aquí el tamaño del impacto que podemos llegar a tener con estos nuevos vehículos”.

Finalmente, señaló que, con este lanzamiento, DiDi refuerza su compromiso con la innovación, la movilidad sustentable y la creación de soluciones que simplifiquen la vida de los mexicanos, ofreciendo ahora una opción de transporte eléctrico de primer nivel que eleva los estándares de la industria.