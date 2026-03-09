Bolsas de Corea del Sur y Japón abren con fuertes alzas tras retroceso de los precios del petróleo

El índice referencial surcoreano Kospi subió fuertemente el martes (tiempo local), con más de 5% de aumento después de una baja en los precios del petróleo.

En Japón, el índice Nikkei 225 también aumentó más de 3%, luego de que ambas bolsas asiáticas se desplomaron el lunes por el impacto de la guerra en Oriente Medio.

La Bolsa de Seúl cayó el lunes casi 6% mientras la de Tokio tuvo una baja de más de 5%, al tiempo que las restantes bolsas asiáticas operaron en terreno negativo.

El barril de petróleo llegó a cotizarse el lunes en más de 110 dólares, antes de caer abajo de los 100 dólares luego de que Trump indicara que la guerra contra Irán terminaría "muy pronto".

Las señales de Trump de que el conflicto sería de corta duración repercutieron positivamente en Wall Street, y el sentimiento se extendió el martes (tiempo local) a las bolsas asiáticas.