Precio del bitcoin sube 4% y se recupera tras caer el domingo

El bitcoin, la criptomoneda más valiosa del mundo, subió 4% el lunes después de que el domingo por la tarde cayó momentáneamente por debajo de los 66,000 dólares luego de que los precios del petróleo de dispararon hasta los 120 dólares por barril.

Bitcoin cotizó alrededor de los 68,615 dólares por unidad la jornada del lunes, registrando una ganancia de 4% según datos de la plataforma Investing.

“Bitcoin ha mostrado una resiliencia sorprendente a pesar de la extrema volatilidad exhibida en los activos tradicionales”, dijo David Morrison, analista senior de Mercados en Trade Nation.

“Con los mercados financieros tradicionales bajo presión y las cadenas de suministro amenazadas por interrupciones en Medio Oriente, los activos digitales parecen estar atrayendo capital defensivo de inversionistas que buscan alternativas a los activos sensibles al petróleo”, añadió.

Los 11 fondos que cotizan en Wall Street (ETF) y que tienen como activo subyacente al bitcoin cerraron con alzas de entre 1.3 y 1.58%, liderados por el ETF de la gestora de fondos Harshdex, seguido por los ETF de la gestora ARK y el del gestor de fondos Invesco.

Ethereum, la segunda criptomoneda más grande, escaló cerca de 3.15% rondando los 2,003 dólares por unidad, en tanto que BNB, la criptodivisa del sistema de Binance, ganó 3.77% en 637.30 dólares.

Ripple (XRP) subió 1.46% hasta los 1.36 dólares, mientras que solana repuntó 4.65% en 85.66 dólares. Cardano y el activo meme, dogecoin ganaron 2.12 y 1.49%, respectivamente.

El mercado cripto en su conjunto registró un incremento de 3% en su valor de mercado, ubicándose en 2.35 billones de dólares según datos de CoinMarketCap. El índice de codicia y miedo, que mide el sentimiento del mercado cripto, alcanzó los 21 puntos indicando “Miedo”.

Empresas de cripto suben

Las empresas de Wall Street relacionadas con el mercado cripto tuvieron rendimientos mixtos. Circle, empresa especializada en infraestructura digital, subió 9.86% hasta los 111.96 dólares, seguida por Bitmine, compañía minera de criptomonedas, ganó 9.62% a 20.70 dólares.

Strategy ganó 4.06%, mientras que Bullish, plataforma de intercambio de activos digitales, escaló 3.15%, Galaxy Digital, empresa especializada en inversión y gestión de activos cripto, avanzó 4.57 por ciento.