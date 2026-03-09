Acciones armamentistas y defensa suben en Bolsa

Las acciones de armamento y defensa han subido en Bolsa en lo que va de marzo por la expectativa de mayores beneficios derivados de un entorno global de mayor inseguridad.

Al aumentar los conflictos, los países elevan sus presupuestos militares, lo que se traduce en contratos multimillonarios para estas empresas.

En Israel, Elbit Systems, una de las principales empresas tecnológicas fabricantes de materiales electrónicos de defensa, suben 31.46% y las de Bet Shemesh Engines escalan 17.54 por ciento.

En Wall Street, los títulos de Axon Enterprise, empresa tecnológica de seguridad pública, avanzan 25.08% a 559.06 dólares, seguida por Rafael Advanced Defense Systems, empresa estatal de defensa de Israel, con ADR en NYSE, que suben 24.17% a 1.49 dólares.

En tercer puesto, los titulos de Northon Grumman Corporation, firma de tecnología aeroespacial y de defensa más grande del mundo, ganan 9.10% a 747.34 dólares.

Muy de cerca están los papeles de RTX Corporation, anteriormente Raytheon Technologies, que suben 6.69% a 208.24 dólares, los de General Dynamics Corporation, conglomerado global de aeroespacial y defensa crecen 0.87% a 361.57 dólares.

La británica BAE Systems, firma de defensa y seguridad, gana 17.41% y Bharat Electronics, firma estatal india líder en el sector de la electrónica de defensa, crece 4.58 por ciento.

La escalada de tensiones en Medio Oriente genera una demanda inmediata de reposición de inventarios y sistemas avanzados. Además, las políticas de defensa de Estados Unidos y la posible inversión estatal directa en el sector generan optimismo entre los inversionistas de Wall Street.

Amin Vera, director financiero de Invala Family Office, dijo que el aumento en las acciones de las empresas de armamento no es uniforme y depende de factores estructurales, geográficos y de la naturaleza de los conflictos. Explicó que existen diferencias entre el comportamiento de las empresas estadounidenses e israelíes.

“Las acciones de las firmas en Israel han mostrado repuntes significativos debido a factores como la innovación y liderazgo tecnológico. La economía de Israel depende directa o indirectamente del gasto militar; las empresas civiles suelen ser proveedoras del ejército y sus directivos suelen ser miembros activos o veteranos del mismo”, detalló.