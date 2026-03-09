Sheinbaum conversa con el presidente brasileño, Lula da Silva, para dar seguimiento a proyectos conjuntos

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, conversó la tarde de este lunes con su homólogo brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva.

A través de sus redes sociales, la mandataria federal detalló que en la llamada telefónica dieron seguimiento a proyectos conjuntos en materia de desarrollo económico, educación y ciencia.

En tanto, por medio de su cuenta de la red social X, Lula da Silva detalló que la presidenta Sheinbaum aceptó su invitación para que visite Brasil entre junio y julio de este año.

"Reiteré mi invitación a la presidenta Sheinbaum para que visite Brasil y sugerí organizar un evento empresarial que reúna al sector privado de ambos países y explore nuevas oportunidades de negocio", escribió el mandatario.

El presidente brasileño también dijo que la conversación con Sheinbaum se centró en el fortalecimiento de la relación económica entre ambos países y la profundización de la alianza bilateral "especialmente en el ámbito energético".