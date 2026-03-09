Lectura 1:00 min
Sheinbaum conversa con el presidente brasileño, Lula da Silva, para dar seguimiento a proyectos conjuntos
Por medio de su cuenta de la red social X, el presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva detalló que Claudia Sheinbaum aceptó su invitación para que visite Brasil entre junio y julio de este año.
La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, conversó la tarde de este lunes con su homólogo brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva.
A través de sus redes sociales, la mandataria federal detalló que en la llamada telefónica dieron seguimiento a proyectos conjuntos en materia de desarrollo económico, educación y ciencia.
En tanto, por medio de su cuenta de la red social X, Lula da Silva detalló que la presidenta Sheinbaum aceptó su invitación para que visite Brasil entre junio y julio de este año.
"Reiteré mi invitación a la presidenta Sheinbaum para que visite Brasil y sugerí organizar un evento empresarial que reúna al sector privado de ambos países y explore nuevas oportunidades de negocio", escribió el mandatario.
El presidente brasileño también dijo que la conversación con Sheinbaum se centró en el fortalecimiento de la relación económica entre ambos países y la profundización de la alianza bilateral "especialmente en el ámbito energético".