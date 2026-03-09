Rendimientos de bonos del Tesoro descienden

Los retornos de los bonos estadounidense bajaron desde los máximos del lunes después de que los precios del petróleo redujeran sus avances, pero las tasas a corto plazo mantuvieron el alza por el temor a que el aumento del petróleo pudiera impulsar la inflación y obligar a la Reserva Federal a recortar las tasas más tarde, o de forma menos agresiva, de lo previsto.

Tanto los rendimientos a dos años como los de 10 años registraron la semana pasada su mayor aumento semanal desde la crisis arancelaria del pasado mes de abril, debido a la creciente preocupación por la duración del conflicto con Irán.

Los iraníes de línea dura dieron un paso al frente el lunes, saliendo a las calles para proclamar su lealtad al nuevo Líder Supremo, Mojtaba Jamenei, cuyo ascenso pareció frustrar las esperanzas de un rápido fin de la guerra en Medio Oriente.

Las tasas de los bonos del Tesoro estadounidense también están siguiendo los fuertes aumentos de los rendimientos y el aplanamiento de la curva de retornos en Europa, dijo di Galoma, señalando los informes de que los fondos de cobertura se veían obligados a salir de posiciones perdedoras.

El rendimiento a dos años subió 3.2 puntos básicos, al 3.586%, tras haber alcanzado el 3.635%, su nivel más alto desde el 20 de noviembre. El retorno a 10 años cayó 0.2 puntos básicos, al 4.131%, tras haber cotizado previamente al 4.216%, su máximo desde el 9 de febrero.

La curva de rendimiento entre los bonos a dos y a 10 años se aplanó en torno a 3 puntos básicos, a 54 puntos básicos.

Los futuros de los fondos federales ahora dan 67% de probabilidades a una baja de tasas en julio y están descontando casi en su totalidad una reducción en septiembre.

Un aumento prolongado del precio del petróleo probablemente ralentizaría la economía, lo que podría llevar a los operadores a descontar más recortes de tasas.

El Tesoro estadounidense venderá esta misma semana cerca de 119,000 millones de dólares en instrumentos de deuda, incluidos 58,000 millones en bonos a tres años el martes, 39,000 millones en papeles a 10 años el miércoles y 22,000 millones en bonos a 30 años el jueves.