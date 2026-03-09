Guerra en Oriente Medio: cifras de víctimas en toda la región

La guerra desatada por la ofensiva de Estados Unidos e Israel contra Irán el 28 de febrero se extendió a todo Oriente Medio.

El siguiente balance de víctimas, que AFP no pudo verificar de forma independiente, se basa en cifras de gobiernos, ejércitos, autoridades sanitarias y socorristas.

- Irán -

El ministerio de Salud de Irán informó el lunes la muerte de más de 1.200 personas, entre ellas unas 200 mujeres y 200 niños menores de 12 años. Además dijo que más de 10.000 civiles resultaron heridos.

La agencia Hrana, con sede en Estados Unidos, indicó que al menos 1.708 personas habían muerto, incluidos 1.205 civiles, 194 de ellos niños, así como 187 militares y 316 personas cuyo estatus no había sido clasificado.

- Israel -

Autoridades en Israel reportaron 13 muertos y decenas de heridos desde que Irán atacó en respuesta a los ataques conjuntos de Estados Unidos e Israel. Nueve fallecieron en la ciudad de Beit Shemesh, incluidos cuatro menores. Dos soldados murieron en combate en el sur de Líbano.

- Líbano -

El lunes, el ministerio de Salud del Líbano reportó 486 muertos y 1.313 heridos hasta ahora. El ejército libanés indicó que tres de sus soldados habían muerto. Hezbolá no ha comunicado sus pérdidas.

- Golfo Pérsico-

Autoridades de países del Golfo y el Centcom, el comando militar estadounidense para Oriente Medio, anunciaron 23 muertos en la región. La mayoría eran militares o miembros de los servicios de seguridad, entre ellos siete militares estadounidenses, y 10 civiles.

Kuwait reportó seis muertos: dos soldados, dos guardias fronterizos y dos civiles, incluida una niña de 11 años.

Emiratos Árabes Unidos dio cuenta de seis muertos: cuatro civiles y dos militares.

Arabia Saudita señaló la muerte de dos civiles. Baréin reportó dos muertos. Omán informó la muerte de un marinero en el mar.

Catar comunicó 16 heridos y ningún fallecido.

El Centcom confirmó la muerte de seis militares estadounidenses en Kuwait y uno en Arabia Saudita.

-Irak -

Combatientes proiraníes en Irak informaron de que 16 de sus miembros murieron en ataques aéreos que atribuyeron a Israel y a Estados Unidos.

En la región autónoma del Kurdistán iraquí, las autoridades indicaron que un guardia del aeropuerto falleció en un ataque con dron contra el aeropuerto de Erbil, mientras que al menos dos combatientes kurdos iraníes perecieron en ataques iraníes.

- Jordania -

El ejército jordano reportó 14 heridos en distintas partes del país por la caída de restos de misiles y drones iraníes, sin registrar muertos.