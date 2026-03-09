Contra el militarismo

La guerra mata, nos mata. La guerra destruye ciudades y campos. La guerra destroza, desangra. La guerra acelera la muerte del planeta. En este mundo plagado de conflictos y desigualdades, donde la sombra del dolor, la hambruna y la muerte violenta obscurecen desde hace años la vida cotidiana y el paisaje en países tan lastimados como Sudán o Ucrania, o en territorios transformados en ruinas sobre ruinas, como Gaza o, antes Kabul, la exaltada retórica militarista y las acciones bélicas del presidente de EU y sus cortesanos son alarmantes signos de peligro. Para quienes ven el mundo como u tablero de Monopoly o se imaginan héroes de películas de acción, los bombardeos son luminosos espectáculos, la población civil es desechable, mero “daño colateral” o masa anónima a la que reiteradamente se ordena desalojar “zonas de conflicto” siempre cambiantes.

Quienes atestiguamos la obsesiva repetición de las imágenes de las torres gemelas el 9/11 y el subsecuente uso de este atentado terrorista para “justificar” la guerra en Afganistán y la invasión de Irak, sabemos que las repercusiones de los hechos pueden magnificarse o minimizarse en función de intereses existentes o creados. A partir del 9/11, el gobierno de Bush manipuló al público y construyó una “coalición del Bien” contra el “Eje del Mal”, en una especie de cruzada que fomentó la islamofobia y el racismo en EU. También se inauguró – o amplió- la era de la vigilancia, tan normalizada 25 años después que muchos aceptan someterse a identificación facial o a revisiones arbitrarias en nombre de la “seguridad”.

Los políticos y billonarios que hoy impulsan la deriva autoritaria en EU no se conforman con transgredir las leyes o destruir las instituciones de ese país, aspiran a imponer “la dominación americana” en las Américas y el imperio de la fuerza en el mundo. No importa si esto supone minar el derecho internacional, abandonar todo compromiso entre naciones, negar evidencia científica y sembrar mentiras por doquier. Alguno ve un refugio en Marte, otros se sueñan en la guerra de las galaxias.

La justificación a posteriori del ataque contra Irán como guerra “preventiva” (preemptive), contra una supuesta amenaza nuclear, se asemeja al (falso) argumento de que Irak tenía “armas de destrucción masiva” y había que eliminarlas. A esa primera explicación han seguido paternalistas llamados a la insurrección contra el régimen de los ayatolas (sin considerar el desgaste de la sociedad civil tras la brutal represión de enero…) o exigencias de “rendición total” del gobierno iraní. Algunos medios han aludido también a la importancia de “liberar a las mujeres iranís”, en una repetición del supuesto deseo de “liberar a las mujeres iraquíes” en 2003, sin mencionar desde luego que en EU la ola misógina mina los derechos de las mujeres y las niñas.

El carácter criminal y misógino de la teocracia que desangra Irán desde hace décadas y que hoy ataca a sus vecinos es indiscutible. Usar la “defensa de las mujeres” para justificar, así sea tangencialmente, otra guerra ilegal, es un contrasentido. A lo largo de la historia, las mujeres han sido víctimas paradigmáticas en los conflictos armados. Han sido tratadas como botín de guerra, como esclavas laborales o sexuales; se les ha torturado con saña; ven morir a sus seres queridos por hambre, enfermedades, balas o mutilaciones… Son a menudo las encargadas de alimentar y cuidar a su familia.

Al resistir, reconstruir, sobre-vivir, las mujeres y la población civil, diezmadas, heridas, desplazadas por los conflictos armados, afirman la vida contra la pulsión de muerte que rige el militarismo.

Contra la demagogia belicista y la carrera suicida del rearme nuclear, es fundamental mostrar y nombrar el dolor. Contra el obsceno dispendio en armamento, recordemos que millones de personas mueren por falta de comida, agua, vacunas y millones viven en campos de refugiados; que el mundo está al borde del colapso ambiental. Este planeta, no otro, es nuestra casa común.