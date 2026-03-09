Nancy Prieto: maestra 360 del deporte mexicano

En la historia del deporte mexicano hay páginas reservadas para personajes cuya trascendencia rompió fronteras. Un caso es el de Nancy Prieto García, nacida el 16 de noviembre de 1962 en Monterrey, Nuevo León.

Fue la primera latinoamericana que fungió como umpire en la icónica Serie Mundial de Ligas Pequeñas de Williamsport, en 2011, y años antes resaltó por ser la primera en jugar dentro del programa de dichas Ligas Pequeñas.

Su legado es robusto tras cumplir con todas las facetas entre softbol y beisbol: jugadora, entrenadora, umpire y seleccionadora nacional. Pero todo partió del rol de hija y hermana.

“Nací en una familia de cuatro hermanas y aun así mi papá toda la vida estuvo involucrado en el programa de Ligas Pequeñas. Yo era la única que lo acompañaba cuando jugaba softbol recreativo sus con amigos. Falleció en 2014, pero estuvo más de 40 años como voluntario de Ligas Pequeñas y yo desde muy chica lo acompañaba a juegos o reuniones. A raíz de eso, empecé a agarrar los guantes y meterme a pelotear”, cuenta en entrevista con El Economista.

Con 63 años, Nancy Prieto sigue vigente. Compagina ser mánager de Bravas de León en la Liga Mexicana de Softbol (LMS) —primer circuito profesional del país en rama femenil— y de la Selección Mexicana en busca de un boleto a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.

Es una voz autorizada para enviar un mensaje a todas las mujeres que luchan no sólo en el deporte, sino en cualquier actividad: “Para atrás ni para agarrar vuelo. Si queremos, podemos”.

Más de medio siglo

Nancy Prieto acumula más de medio siglo en el deporte. Comenzó como muchas niñas, practicando una disciplina por diversión. Su caso fue el softbol por la cercanía con su papá, aunque antes tuvo un breve paso por el beisbol.

“Eran otros tiempos y había menos participación de las mujeres. Le insistí a mi papá y me dio la oportunidad de incluirme en uno de los equipos de Ligas Pequeñas que me correspondía. Jugué a los 11 y 12 años, pero obviamente al brincar a la categoría de 13 los físicos y fuerzas son diferentes (respecto a los hombres).

“A mi papá ya no le gustó porque me dieron un pelotazo. Me dijo que esperara hasta que encontráramos una liga de softbol femenil. Yo me dedicaba todos los fines de semana a buscar en el periódico esa mentada liga. No sabía nada de eso, pero decía: ‘tiene que existir’ y a los 14 encontré una. Mi papá me dijo que estaba muy lejos, pero empecé a necear y ahí comencé”.

Durante cuatro décadas acompañó a su papá en juegos y reuniones. De manera personal, Nancy inició en el softbol a los 14 años y a los 15 ya era seleccionada de Nuevo León. Su carrera como jugadora concluyó con cerca de seis años en Selección Mexicana.

Luego vino la invitación de una amiga para que entrenara al equipo de su hijo y “esa fue la primera vez en mi vida que entrené un equipo y fue de niños”, recuerda.

Una pregunta que ha caracterizado la carrera de Nancy es ¿qué sigue? Se lo plantea cuando siente que ya cumplió un ciclo.

Después de siete años como entrenadora, decidió certificarse como umpire porque “sentía que el trabajo de todo el año se echaba a perder por tener malos umpires, no por equivocarse, porque todo el mundo nos podemos equivocar, sino por desconocimiento de reglas”.

Reconoce a Benito Flores y Jesús Valtier como personas clave porque impulsaron la formación de umpires en mujeres en Monterrey y ahí vino otro punto de inflexión a su legado.

Impacto histórico

Ya con la certificación de umpire, y por la relación de su padre y ella misma con Ligas Pequeñas, empezó a fungir como juez incluso en torneos internacionales. Explica que en un latinoamericano a finales de la década de los 90 la invitaron a meter papeles para solicitar ir a un Mundial.

Fue autorizada para dos en Michigan, Estados Unidos, pero su meta ya estaba puesta en lo que sigue: la prestigiosa Serie Mundial de Ligas Pequeñas de Williamsport.

Había una regla que se lo impedía por haber participado en dos Mundiales anteriores. Dicha normativa se modificó tiempo después y le permitió dar el paso histórico como la primera umpire latinoamericana en Williamsport. En resumen, fueron 13 años de meter solicitudes.

“Valió la pena. Es una experiencia única en la que la organización está en todo y te tratan como reina. Fui a otros dos Mundiales, pero la atención en Williamsport es indescriptible. Me gustaría volver como espectadora, porque como umpire tienes una rutina de muchísimas cosas”, reflexiona con alegría.

En 2024 vio materializado otro de sus sueños cuando nació la LMS, que hacía realidad el profesionalismo a nivel femenil en el deporte en el que inició su historia.

Dirigió a Sultanes de Monterrey en esa primera temporada y a Bravas de León en 2025 y 2026. Si bien no se le dio el título, creció su experiencia rumbo al que ahora es otro de sus grandes objetivos: dirigir a México en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.

“Como jugadora siento que llegué hasta donde pude. Como entrenadora, estar ahorita en un equipo profesional y en el cuerpo técnico de la Selección Mexicana es súper importante, pero también dentro de la selección es ver los eventos programados y terminaría mi sueño en mi carrera de softbol con Juegos Olímpicos”.

Nancy Prieto ya tiene una página más que reservada en la historia del deporte mexicano, pero sigue preparándose para sumar más méritos y compartir su experiencia con nuevas generaciones.

“Algo bien importante y no nada más conmigo, sino con todas las mujeres que participan en diferentes actividades, deportivas, sociales y culturales, es que poco a poco hemos demostrado de lo que somos capaces sin menospreciar a nadie. Simplemente es demostrar que si te lo propones, te preparas y quieres, si dedicas tiempo suficiente, las cosas se dan”.

Su mensaje en torno al Día Internacional de la Mujer concluye así: “Ahorita hay una cantidad increíble de mujeres destacadas en muchos deportes. Me encanta ver a clavadistas de 13, 14 o 15 años que están destacando, pero también en lo cultural y social, porque definitivamente la mujer es el punto de apoyo para todo. Estamos avanzando y sé que nos falta más, pero invito a todas las mujeres que destacan en algún área a seguir trabajando y preparándonos para mantenernos hacia arriba”.