Oro cae por dólar más fuerte y expectativas de tasas altas

El oro retrocedió menos de 1% el lunes, presionado por un dólar más fuerte y expectativas de tasas de interés más altas, ya que el conflicto en Medio Oriente alimentó las preocupaciones sobre la inflación.

El oro al contado cayó 0.66%, a 5,136.81 dólares la onza. Los futuros del oro estadounidense para entrega en abril cerraron con una baja de 1.1%, a 5,103.70 dólares.

Las preocupaciones por la inflación y las expectativas de tasas de interés más altas impulsadas por la incertidumbre sobre la guerra pesaron sobre el oro, pero también se espera que un conflicto prolongado sostenga la demanda de refugio seguro y proporcione un piso para los precios del oro, dijo Jim Wyckoff, analista senior de Kitco Metals.

El billete estadounidense se fortaleció ante el alza de los precios del petróleo, que se acercó a los 120 dólares por barril, lo que provocó una avalancha de liquidez entre los inversionistas, temerosos de que una guerra prolongada en Medio Oriente pudiera interrumpir gravemente el suministro de energía y perjudicar el crecimiento mundial.

En cuanto a los datos, el índice de precios al consumidor de Estados Unidos para febrero se publicará el miércoles, mientras que el indicador de inflación preferido de la Reserva Federal, el índice de Gastos de Consumo Personal (PCE), se publicará el viernes.

“Si esta semana obtenemos cifras inflacionarias muy altas, eso realmente pondrá a la Reserva Federal en una especie de dilema. Podríamos ver una nueva caída en los precios del oro”, dijo Wyckoff.

La próxima reunión de política monetaria del banco central de Estados Unidos será el 17 y 18 de marzo, y se espera ampliamente que mantenga estables las tasas de interés.

Entre otros metales, la plata al contado avanzó 3.07% a 86.96 dólares la onza, el platino ganó 1.1% a 2,158.02 dólares y el paladio subió 2.4% a 1,663.79 dólares.

Aluminio en máximo de 4 años

El aluminio de referencia en la Bolsa de Metales de Londres (LME) bajó 1.21%, a 3,384.45 dólares por tonelada, tras haber tocado más temprano los 3,544 dólares, su nivel más alto desde marzo de 2022, cuando los precios del metal usado en el transporte, la construcción y el embalaje alcanzaron un récord de 4,073.5 dólares.

El conflicto en Medio Oriente ha cerrado en la práctica el estrecho de Ormuz, por el que se transporta el aluminio producido en la región a Estados Unidos y Europa.

“Los europeos están especialmente preocupados, ya que la interrupción del suministro de aluminio del Golfo Pérsico justo cuando el proveedor a largo plazo Mozal va a dejar de operar este mes”, explicó Ed Meir, analista de Marex.

En diciembre, South32 anunció que su fundición Mozal, con una capacidad de 560,000 toneladas al año, entraría en mantenimiento a partir de mediados de marzo, después de que las negociaciones con las empresas de servicios públicos y el Gobierno de Mozambique no lograron alcanzar un nuevo acuerdo energético.

Por otra parte, la subida del precio del petróleo ha fortalecido las perspectivas de una desaceleración del crecimiento mundial y de la demanda de metales industriales, que también se veían presionados por la fortaleza del dólar.

Entre otros metales básicos, el cobre subió 0.6%, a 12,943 dólares por tonelada; el zinc ganó 0.71 por ciento.