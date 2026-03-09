Fibra Mty recibe PO de 18 pesos y recomendación 'Overweight'

El fideicomiso de inversión en bienes raíces industriales, Fibra Mty, recibió un precio objetivo de 18 pesos y una recomendación de 'Overweight' por parte del banco de origen británico Barclays, quien empezó a darle cobertura.

El principal supuesto de Barclays para esta recomendación es que Fibra Mty se transformará en un vehículo más grande y líquido, por lo que debería beneficiarse de un menor costo de capital y posicionarse para seguir consolidando al mercado de fibras en México.

“Creemos que Fibra Mty está bien posicionada para actuar como consolidadora en el sector inmobiliario mexicano”, escribió Pablo Monsiváis, analista de Barclays, en un reporte.

“Valoramos positivamente los esfuerzos de la compañía por reducir su costo de capital y mejorar su liquidez, y creemos que el progreso continuo en este camino debería generar nuevas oportunidades de crecimiento”.

Para el banco británico, el potencial de fusiones y adquisiciones para los fibras que cotizan en Bolsa es de al menos 27,000 millones de dólares, o aproximadamente 310 millones de pies cuadrados, lo que refleja las oportunidades para jugadores como Fibra Mty.

El fideicomiso estimó previamente que cuenta con un pipeline de potenciales expansiones y adquisiciones de alrededor de 700 millones de dólares, que le permitirían adquirir hasta 38 propiedades industriales con un área bruta rentable de 8.1 millones de pies cuadrados.

Emitirá capital

Fibra Mty también adelantó que prepara su octava emisión de capital en el mercado bursátil para financiar parte de estas posibles adquisiciones que tiene en mente.

Monsiváis agregó que los mercados industriales en el país han mostrado resiliencia a pesar de un crecimiento económico acotado, por lo que es previsible un repunte en la demanda una vez que se disipe la incertidumbre asociada con temas comercial.

A finales de febrero, Fibra Mty llegó a un acuerdo de compra y arrendamiento simultáneo por un portafolio industrial de aproximadamente 99.7 millones de dólares (1,713.8 millones de pesos), más el IVA aplicable a las construcciones, así como otros impuestos, costos y gastos de adquisición.

El portafolio incluye dos naves industriales Clase A de alrededor de 88,000 metros cuadrados, construidas sobre un terreno cercano a 440,000 metros cuadrados y ubicadas en los estados de Coahuila y Guanajuato.