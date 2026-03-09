Futuros de cereales caen por toma de ganancias

Los futuros de cereales y soya estadounidenses cayeron el lunes debido a una toma de ganancias y ventas técnicas tras los máximos de varios años registrados durante la noche, después de que el aumento de los precios del crudo en medio de las continuas hostilidades en Medio Oriente provocara compras especulativas y de fondos.

La soya y el trigo en la Bolsa de Comercio de Chicago alcanzaron su punto más alto en 21 meses, mientras que el maíz tocó su máximo en 10 meses, ya que el petróleo subió a su nivel más alto desde 2022.

El aceite de soya, que sigue de cerca al crudo debido a su papel como materia prima para biocombustibles, cayó tras 10 sesiones consecutivas de ganancias que habían impulsado los valores a máximos de casi tres años y medio.

Los cereales cayeron cuando el crudo retrocedió desde los máximos debido a la preocupación generalizada por la inflación y el debilitamiento del crecimiento económico, y mientras los líderes mundiales se esforzaban por calmar las preocupaciones sobre el suministro de petróleo ya que el estratégico estrecho de Ormuz seguía prácticamente cerrado.

“Se ha producido un enfriamiento especto al fervor que se vivió al abrir los mercados anoche”, afirmó Ted Seifried, estratega jefe de Mercados de Zaner Group. “No sé si ha cambiado algo respecto a la guerra, aparte de que parece que los líderes munidales buscan formas de hacer frente al alto precio del crudo”.

El maíz de mayo de la CBOT cayó 4.25 centavos, a 4.5625 dólares el bushel, la soya de mayo perdió 3 centavos, a 11.9775 dólares el bushel, y el trigo de mayo de la CBOT cayó 12.75 centavos, a 6.04 dólares el bushel.