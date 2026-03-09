Pide Coparmex que Quintana Roo sea integrado la estrategia nacional mundialista

Cancún, QRoo. -La Confederación Patronal de la República Mexicana lanzó un llamado a que Quintana Roo busque ser integrado a la estrategia nacional del Mundial de Futbol, pues de lo contrario podría quedar relegado de los beneficios económicos que traerá consigo este evento.

“Reiteramos la importancia de que Quintana Roo sea considerado dentro de la estrategia nacional de promoción turística vinculada al Mundial para que esta vitrina turística global se traduzca en más turismo, más inversión y más oportunidades para nuestra región”, expuso la presidenta de este sindicato patronal el Cancún, María Jovita Portillo Navarro.

Destacó que la estrategia debe estar enfocada en impulsar rutas aéreas estratégicas entre Cancún y las ciudades sede; desarrollar eventos paralelos, festivales y experiencias deportivas para visitantes internacionales, así como generar condiciones de inversión que permitan ampliar la oferta turística y de entretenimiento.

“Cancún tiene la conectividad, la infraestructura y el posicionamiento internacional para convertirse en uno de los grandes anfitriones del turismo mundial durante este evento. Por ello es indispensable que Quintana Roo forme parte de la estrategia nacional para aprovechar esta oportunidad”, insistió Portillo Navaroo.

Reiteró su disposición de colaborar con autoridades, organismos turísticos y el sector empresarial nacional para impulsar una agenda estratégica que permita que el Mundial 2026 se traduzca en mayor inversión, crecimiento económico y generación de empleo para el estado y para el país.

Lo que se sabe hasta el momento es que el Caribe Mexicano se ha fijado como meta atraer a por lo menos un millón de turistas de pernocta, adicional al volumen de visitantes que recibe el destino anualmente.

La estimación se basa en las facilidades de conexión y cercanía que tiene Cancún con las 16 de las ciudades en Estados Unidos, México y Canadá que son sedes oficiales de partidos y de selecciones de la Copa del Mundo, además de otras 15 urbes que sólo albergarán campamentos de las selecciones participantes.

Ello implica que los aficionados podrán tener acceso a la mayor cantidad de partidos y de campamentos de toda la justa si hacen base en alguno de los destinos de Quintana Roo.

Sin embargo, la entidad no ha sido nombrada dentro de la estrategia mundialista que el gobierno federal ha presentado en la conferencia mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum.