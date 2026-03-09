México agiliza visas para la selección de Irak rumbo al repechaje en Monterrey

La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) reiteró que mantiene gestiones para facilitar la documentación de los integrantes de la selección nacional de Irak que deben viajar a México para disputar el repechaje intercontinental rumbo al Mundial de 2026, programado para el 31 de marzo en Monterrey.

De acuerdo con una nota informativa de la Cancillería, el pasado 8 de marzo algunos jugadores iraquíes fueron documentados en la Embajada de México en Arabia Saudita, mientras que para este martes se tiene previsto atender a más integrantes del equipo en la embajada mexicana en Qatar.

Asimismo, autoridades mexicanas establecieron comunicación con el encargado de Negocios de la Embajada de Irak en México para reiterar el ofrecimiento de apoyo y brindar la atención necesaria para tramitar la documentación de los jugadores y miembros del cuerpo técnico.

Destacó que desde que se tuvo conocimiento de las solicitudes de visa, la Embajada de México en Emiratos Árabes Unidos ha mantenido contacto con directivos de la Federación de Futbol de Irak y con el seleccionador nacional, Graham Arnold, para atender con rapidez los trámites necesarios.

La Cancillería también ha sostenido comunicación con la FIFA y con la Federación Mexicana de Futbol para dar seguimiento a la situación.

Las autoridades deportivas iraquíes han sido informadas de las facilidades migratorias disponibles para que jugadores y cuerpo técnico puedan ingresar a México; no obstante, la SRE reiteró su disposición para facilitar la obtención de los documentos que aún pudieran requerir algunos integrantes de la delegación, conforme a la normatividad vigente.

El proceso ocurre en medio de complicaciones logísticas derivadas del conflicto en Medio Oriente. Actualmente el espacio aéreo de Irak permanece cerrado, lo que ha dificultado los desplazamientos internacionales desde ese país.

Ante este escenario, el entrenador de la selección iraquí, Graham Arnold, solicitó a la FIFA posponer el repechaje intercontinental del Mundial de 2026, al argumentar que el equipo no puede reunirse ni viajar mientras continúe el cierre del espacio aéreo.

El conjunto iraquí tiene previsto enfrentarse el 31 de marzo en Monterrey al ganador de la serie entre Surinam y Bolivia por un lugar en la fase final de la Copa del Mundo.

A pesar de las restricciones derivadas del conflicto regional, las autoridades consulares mexicanas han señalado que continúan apoyando todas las solicitudes de visado de las personas interesadas en viajar a México para ese encuentro.