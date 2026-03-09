Kimberly-Clark coloca 10,000 mdp

Kimberly-Clark de México colocó 10,000 millones de pesos (unos 590 millones de dólares) en certificados bursátiles mediante una operación dividida en dos emisiones, informó el lunes la Bolsa Mexicana de Valores.

La empresa emitió KIMBER 26 por 8,000 millones de pesos con vencimiento en febrero de 2038, a un plazo de 12 años, y KIMBER 26-2 por 2,000 millones de pesos, con vencimiento en octubre de 2028 y un plazo de 2.6 años.

Ambas emisiones recibieron las máximas calificaciones en la escala nacional: "mxAAA" por S&P Global Ratings y "AAA(mex)" por Fitch México.

La colocación fue liderada por HSBC Casa de Bolsa, Casa de Bolsa Santander y Scotia Inverlat Casa de Bolsa.

Nos enteramos que el presidente de Estados Unidos Donald Trump compró bonos de Netflix y Warner Bros. en pleno apogeo de la guerra de ofertas con Paramount.

Resulta que documentos financieros divulgados por autoridades estadounidenses revelaron que Trump invirtió más de 1 millón de dólares en bonos vinculados a empresas del sector del entretenimiento mientras se desarrollaba una de las operaciones corporativas más relevantes del momento en la industria del streaming.

La operación generó cuestionamientos políticos y regulatorios en Estados Unidos.

Novo Nordisk acordó vender sus exitosos medicamentos Wegovy y Ozempic a través de la plataforma de la empresa estadounidense de telesalud Hims & Hers, informó el lunes la farmacéutica danesa, poniendo fin a una disputa legal que estalló el mes pasado.

El acuerdo supone un giro con respecto a febrero, cuando Novo demandó a Hims por una alternativa compuesta de 49 dólares a su píldora para adelgazar Wegovy.

Novo se enfrenta a empresas de telesalud que ofrecen versiones compuestas más baratas de sus tratamientos contra la obesidad.

En virtud del acuerdo, que entrará en vigor a finales de este mes, los clientes de Hims tendrán acceso a los inyectables Ozempic y Wegovy, aprobados por las autoridades reguladoras estadounidenses, así como a la pastilla Wegovy, a los precios de pago por cuenta propia de Novo.

El presidente ejecutivo de Novo, Mike Doustdar, dijo que la pastilla Wegovy había generado más de 600,000 recetas desde su lanzamiento hace dos meses, y que las asociaciones de telesalud estaban acelerando su adopción.

Fortem Capital, una empresa administradora de fondos privados, acordó la venta gradual del activo industrial y logístico Central Park 57 a Logistic Properties of the Americas (LPA), como parte de un contrato marco que representará aproximadamente 200 millones de dólares.

El acuerdo contempla la compra progresiva de los activos estabilizados y en desarrollo de Central Park 57, ubicado en Tepeji del Río, Hidalgo, y que se espera cubra aproximadamente 180,000 metros cuadrados de área bruta alquilable.

accionesyreacciones@eleconomista.mx